Esslingens Amir Brockman (links) und Plochingens Julian Augustin kämpfen im Halbfinale um den Ball.

Die beiden Halbfinalspiele beim 44. EZ-Fußballpokal waren recht klare Angelegenheiten, in den Viertelfinals war von Kantersieg bis knappe Entscheidung im Elfmeterschießen alles dabei.

Die Unterlegenen in den Halbfinalpartien jedenfalls erkannten die Überlegenheit des jeweiligen Gegners an – und somit, dass es im FV Neuhausen und dem FC Esslingen die beiden besten Mannschaften ins Endspiel geschafft hatten. „Wir sind mit dem Turnierverlauf zufrieden. Wir hatten uns vorgenommen, ins Halbfinale zu kommen“, sagte Deizisaus Trainer Denis Egger nach dem 0:3 gegen die Neuhausener. „Wir haben es leider nicht geschafft, das Finale zu erreichen, weil der Gegner in allen Belangen besser war. Das ist vielleicht ein bisschen schade für unsere eigenen Zuschauer hier.“ Zwei Mal Rui Tiago Carvalho (13./44.) sowie Nico Schmid (17.) waren die Torschützen für den FVN.

Auch Coach Thorsten Schöllkopf vom FV Plochingen trauerte der Niederlage gegen den FCE mit demselben Ergebnis nicht lange nach. „Sie haben den Ball laufen lassen, sie haben uns laufen lassen“, sagte er über die Esslinger, war aber ebenfalls mit dem Turnier und dem gewonnenen Erkenntnisgewinn für die Bezirksliga-Runde sehr zufrieden. Youngster Louis Majhen machte mit seinen Toren in der 7. und 26. Minute schon fast alles klar. Dominik Lleshaj sorgte in der 45. Minute für den Schlusspunkt.

Die Trainer sind zufrieden

Die späteren Finalisten FCE und FVN hatten in ihren Viertelfinal-Begegnungen unterschiedlich viel Mühe. Während die Neuhausener den mittlerweile ziemlich ersatzgeschwächten TSV Denkendorf mit 6:0 vom Platz fegten und damit – neben dem gleichen Resultat in der Gruppe C zwischen der TSG und dem VfBO – für das höchste Ergebnis des gesamten Turniers sorgten, kamen die Esslinger gegen den TSV Berkheim trotz des 2:0-Erfolgs nicht richtig in Schwung. „Nach diesem Start war es gut, dass wir uns als Mannschaft zusammengesetzt haben, danach wurde es besser“, sagte FCE-Kapitän Georgios Natsis später. „Wir können zufrieden sein, auch wenn wir aus dem Turnier raus sind“, frohlockte dagegen Berkheims Trainer Patrick Bauer, „meine Jungs haben es sehr, sehr gut gemacht. Wir haben dem FCE ein gutes Spiel geboten.“

Luz muss es richten

Das bot auch der Türk SV Ebersbach dem TSV Deizisau. Der Gastgeber setzte sich nach Elfmeterschießen mit 6:3 durch, in das Felix Luz die Mannschaft mit seinem Treffer zum 2:2-Ausgleich eine Minute vor Schluss überhaupt erst geköpft hatte. Cedrik Grentz verwandelte den letzten Schuss vom Punkt. Ebersbachs Co-Spielertrainer Ömer Cakir war trotz der Niederlage sichtlich stolz: „Wenn man betrachtet, dass uns viele Leute gefehlt haben, haben wir wirklich ein super Turnier gespielt. Es hat Spaß gemacht.“

Im wohl hochklassigsten Viertelfinalspiel setzten sich schließlich die Plochinger mit 2:1 gegen den Bezirksliga-Konkurrenten TSV Oberboihingen durch. „Wir haben uns sehr, sehr gut verkauft, wir sind rundum zufrieden“, sagte dessen Coach Christian Mirbauer und prognostizierte ein interessantes Halbfinale zwischen dem FVP und dem FCE.