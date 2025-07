EZ-Fussballpokal: Altbach rückt für Scharnhausen nach

1 Die Altbacher Mannschaft ist bereit für den EZ-Pokal. Foto: SC Altbach

Der SCA trifft in der Gruppe D auf den FV Neuhausen, den TV Nellingen und zum Auftakt auf den TSV RSK Esslingen.











Die Fußballer des TSV Scharnhausen haben eine gute Saison in der Kreisliga B gespielt und sich so für die Aufstiegsrelegation qualifiziert. Das knappe 2:3-Aus dort gegen den VfB Oberesslingen/Zell hat die Mannschaft dann doch etwas durcheinandergeschüttelt und sie muss sich neu sortieren. Als Folge hat der Verein auch die Teilnahme am EZ-Fußballpokal vom 30. Juli bis zum 2. August beim VfB Reichenbach abgesagt, was Spielertrainer Serkan Tunc bedauert, „weil ich mich sehr auf den Pokal gefreut habe“. Aber Ersatz wurde sehr schnell gefunden.

Der Spielplan zum EZ-Fußballpokal. Foto: oh

Da das aus 16 Mannschaften bestehende Teilnehmerfeld innerhalb eines Tages nach Beginn der Anmeldephase besetzt war, schafften es vier Teams nur auf die Warteliste. Der SC Altbach rückt von dort nun nach – übrigens nach 2023 bereits zum zweiten Mal. „Vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen Glück und liegt an meiner Schläfrigkeit, dass ich die Mannschaft so spät angemeldet habe“, sagt SCA-Teammanager Robin Prokein fröhlich – wobei davon angesichts des Andrangs wahrlich keine Rede sein kann. „Es spricht für das Turnier, dass das Teilnehmerfeld so schnell voll war“, sagte Prokein, „super, dass wir mitspielen dürfen, es ist ein cooles Turnier.“

An Schwung wird es den SCA-Kickern nicht fehlen, denn sie haben – als Erster der B 1 vor den Scharnhausenern – gerade den Wiederaufstieg in die Kreisliga A gefeiert. Respekt vor den Gegnern in der Gruppe D haben sie dennoch. „Es ist eine schwere Gruppe“, sagt Prokein, „es besteht die Möglichkeit, dass wir mit null Punkten und ein paar Toren zu viel gegen Neuhausen rausgehen. Aber wir haben nichts zu verlieren, können uns beweisen und sehen, wo wir stehen.“