1 Die Altbacher reisen mit viel Aufstiegseuphorie zum Turnier über den Neckar. Foto: /Robin Rudel

Der frisch gebackene Kreisliga-A-Aufsteiger spielt beim EZ-Fußballpokal Ende Juli in Deizisau in der Gruppe D. 2015 wurde das Team an gleicher Stelle Dritter.















„Wir waren schon enttäuscht, als wir gehört haben, dass wir zu spät sind“, sagt Robin Prokein, „jetzt aber freuen wir uns, dass wir mitspielen.“ Die Wandlung der Gefühle bei den Fußballern des SC Altbach sowie ihres Ex-Kapitäns und Co-Trainers liegt darin begründet, dass sie beim EZ-Fußballpokal vom 26. bis 29. Juli beim TSV Deizisau nachrücken. Der TSV Harthausen hatte seine Anmeldung bei dem Traditionsturnier, das von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen sowie Kaufland unterstützt wird, zurückgezogen. Da sich die Altbacher als 17. Mannschaft angemeldet hatten, das Feld jedoch aus 16 Teams besteht, sind sie nun dabei.

In Sachen Gefühle ist bei den Altbachern zurzeit ohnehin einiges los. Nach nur einem Jahr in der Kreisliga B kehren sie in die Kreisliga A zurück. Und das für sie durchaus unerwartet. „Vor ein paar Wochen hätte ich nicht gedacht, dass wir die Chance in der Relegation bekommen“, erklärt Prokein, „und dass wir es dann auch noch geschafft haben . . .“ Mit 2:1 setzten sich die Altbacher in Berkheim gegen den TV Hochdorf durch und durften jubeln. Dass der TVH aufgrund eines Rattenschwanzes aus Entwicklungen in höheren Ligen trotzdem in der KLA bleibt, konnte da noch niemand wissen. Prokein jedenfalls verspürt beim SCA die Aufstiegseuphorie. Für eine erfolgreiche Saison inklusive sicherem Klassenverbleib will er auch den EZ-Pokal als Vorbereitung nutzen. Aber das ist natürlich nicht alles. „Der EZ-Pokal hat immer ein besonderes Flair, ich habe da einige Male mitgespielt und es war super.“ Dass es jetzt nach Deizisau geht, freut den Altbacher besonders. „Ausgerechnet Deizisau“, sagt er mit einem Augenzwinkern über die alte Rivalität zwischen den Orten. Aber vor allem erinnert er sich gerne an das Turnier im Jahr 2015 auf der Hinteren Halde: „Da haben wir es weit gebracht.“ Der SCA wurde Dritter, durch ein 4:2 im Elfmeterschießen um Platz drei – gegen Deizisau.

Beim Blick auf die Gruppe D mit den beiden Bezirksligisten FV Plochingen und TSV RSK Esslingen sowie dem Türk SV Ebersbach aus der Kreisliga A ruft Prokein nicht sofort eine Wiederholung dieses Erfolges aus. „Die Gruppe ist stark“, sagt er, „aber wir werden alles geben und schauen, wie weit wir kommen.“ Die Vorfreude bei den Altbachern auf den EZ-Pokal ist jedenfalls garantiert.