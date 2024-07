EZ-Fussballpokal: Alles Wissenswerte zum EZ-Pokal

1 Mikrofon und Liveticker: Michael Lenz und das EZ-Team im Dauereinsatz. Foto: /Herbert Rudel

Wie reise ich an, wie werde informiert, wann wird gefeiert? hier gibt es die Informationen dazu.











Anreisen

Der EZ-Pokal ist ein Sportereignis, nicht nur deshalb bietet es sich natürlich an, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen. Wer mit dem Bus kommen möchte, kann dazu die Linien 106 und 149 nutzen und an der Haltestelle „Festplatz“ oder „Schurwaldhöhe“ aussteigen. Festplatz ist auch das richtige Stichwort für diejenigen, die mit dem Auto anreisen. Denn dieser steht als Parkplatz zur Verfügung. Der Parkplatz in der Baacher Straße hat nur eine begrenzte Kapazität. Bitte auf keinen Fall in den angrenzenden Wohngebieten parken. Es ist alles gut ausgeschildert.

Reinkommen

Drei Eingänge zum Sportgelände gibt es, einer auch ganz in der Nähe des Festplatzes. Die Dauerkarte kostet 10 Euro, ermäßigt 8, das Tagesticket von Mittwoch bis Freitag 4 beziehungsweise 3,50 Euro und am Finalsamstag 5 beziehungsweise 4 Euro.

Verzehren

Zu 150 Helferschichten sind die Mitglieder des TSV aus allen Abteilungen eingeteilt, der ganze Verein ist also auf den Beinen. Viele von ihnen werden an den Verpflegungsständen im Einsatz sein. Dort werden neben allen möglichen flüssigen Erfrischungen Klassiker wie Rote Wurst, Currywurst, Schweinehals und Pommes angeboten, aber auch Falafel. Am Samstag können Süßmäuler Waffeln genießen.

Feiern

Am Freitagabend nach den Vorrunden-Abschlusspartien zwischen dem TSV Baltmannsweiler und dem FC Esslingen beziehungsweise zwischen dem TV Unterboihingen II und dem FV Neuhausen laden die Fußball-Frauen des TSV zur After-Soccer-Party unter dem Motto „Carpe diem“ ein. Da kann man es sich an der Bar oder im Liegestuhl richtig gut gehen und die bisherigen Turniertage Revue passieren lassen.

Treffen

Am Turniersamstag gibt es auf dem Gelände ab 11 Uhr ein Torwandschießen. Dabei geht es nicht nur um die Ehre, den treffsichersten Schützen winken attraktive Preise aus dem Fußballbereich.

Informieren (1)

Was wäre das Traditionsturnier um den Wanderpokal der Esslinger Zeitung ohne Michael Lenz, die Stimme des EZ-Pokals seit vielen Jahren? Lenz, der auch Staffelleiter der Kreisliga A 1 und B 1 ist, wird auch in Baltmannsweiler launig und kompetent am Stadionmikrofon informieren.

Informieren (2)

Die Sportredaktion der Eßlinger Zeitung berichtet natürlich ausführlich über den EZ-Pokal, wobei alles rund um den sportlichen Verlauf vor allem online und damit fast in Echtzeit zu verfolgen ist. Drei Reporter sind von der ersten bis zur letzten Spielminute mit dem Liveticker beschäftigt, zwei verfolgen das Geschehen auf den Plätzen, notieren jedes Tor sowie weitere interessante Szenen, ein weiterer liefert aktuelle Fotos und Interviews. Zu finden ist das Ganze auf der Internetseite www.esslinger-zeitung.de. Regelmäßige Hinweise gibt es auch auf der Facebook-Seite „EZ Fußballpokal“ und auf der Instagram-Seite der EZ. Die gedruckte Ausgabe konzentriert sich an den Vorrunden-Spieltagen auf Hintergrundgeschichten und das bunte Geschehen rund um die Plätze. In der Montagausgabe gibt es ausführliche Zusammenfassungen zu lesen, dazu werden die Leser wie in den vergangenen Jahren dazu aufgerufen, den besten Spieler des Turniers zu wählen.