Ein Sommergewitter sorgte beim EZ-Fußballpokal 2025 in Reichenbach für besondere Dramatik: Während es bei den Viertelfinal-Partien noch relativ trocken blieb, änderte sich die Wetterlage schlagartig ab dem Halbfinale.

Starkregen und Gewitter führten dazu, dass die K.o.-Runde auf dem Kunstrasenplatz gespielt werden musste.

Trotz einer Zwangspause - in der die Wassermassen auf dem Kunstrasen weggekehrt werden mussten - ließ sich auf dem Sportgelände in Reichenbach niemand die Stimmung vermiesen. Im Gegenteil: Unter einem Regenbogen kämpften sich die Finalisten TSV Berkheim und der FV Plochingen durch ein außergewöhnliches Endspiel. Der FVP bezwang den TSV in einem laut Berkheims Coach Patrick Bauer "richtig tollen Finale" knapp mit 1:0 - und feierte den Titel ausgelassen. Wir haben die Fotos des EZ-Fußballpokal-Finaltags, den keiner so schnell vergessen wird, in unserer Bildergalerie zusammengefasst. Viel Spaß beim Durchklicken!

Hier geht es zur EZ-Fußballpokal-Themenseite. Dort sind weitere Impressionen, Bilder, Texte, Videos sowie die Ergebnisse zu finden.