EZ-Fußballpokal 2025: Spannung trotz vieler früher Entscheidungen

In der EZ-Pokal-Vorrunde gab es keine großen Überraschungen. So kam es zu etlichen „Gruppen-Endspielen“ – und zu flotten Partien, in denen es nicht mehr ums Weiterkommen ging.











So früh im Turnier waren die Vorrundengruppen bei einem EZ-Fußballpokal schon seit Jahren nicht mehr entschieden. Im Großen und Ganzen stand bereits nach dem zweiten Abend fest, welche Teams das Viertelfinale erreichen würden. Lediglich die Konstellationen der vier Partien waren noch offen. So kam es am Freitag zu zahlreichen „Endspielen um Gruppenplatz eins“.

Gruppe A

Gastgeber VfB Reichenbach gab sich in der Vorrundengruppe A keine Blöße. Einem 2:0 gegen den TSVW Esslingen folgte ein 1:0 gegen den VfB Oberesslingen/Zell und im Finale um Rang eins ein glattes 4:1 gegen die TSG Esslingen, die damit aber als Zweiter dennoch die K.-o-Phase erreichte. Die TSG ihrerseits hatte den VfBOEZ mit 1:0 bezwungen und auch beim 4:1 gegen den TSVW die Oberhand behalten. Für die Wäldenbronner war damit ebenso wie für Oberesslingen/Zell schon vor dem direkten Aufeinandertreffen klar, dass es in diesem Spiel nur noch um die oft zitierte goldene Ananas gehen wird. Dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – sah das Publikum eine flotte und torreiche Partie, die letztlich mit 5:3 an den TSVW ging.

Gruppe B

Ein klein wenig überraschend war der Tabellenstand zum Abschluss der Vorrundengruppe B. Im Vorfeld galten Wieder-Bezirksligist TSV Denkendorf und Bezirksliga-Absteiger TSV Deizisau als leicht favorisiert. Während die Denkendorfer ihrer Rolle mit drei Siegen gerecht wurden, mussten die Deizisauer nach einem 1:1 in der nicht mehr entscheidenden Partie gegen den TV Hochdorf und mit nur einem Punkt die Koffer packen. Der TB Ruit zog nach zwei Siegen, einem 3:1 eben gegen den TSV Deizisau und einem 2:1 gegen den TV Hochdorf, derweil ungefährdet in die Runde der letzten Acht ein.

Gruppe C

Die beiden Bezirksligisten FV Plochingen und TSV Berkheim machten in der Gruppe C das Rennen. Der FVP startete mit Siegen gegen die SG Eintracht Sirnau (2:0) und den TSV Köngen (4:2). Berkheim schlug Köngen mit 4:1 und kam zu einem torlosen Remis gegen Sirnau. Nach der ersten Partie am Freitagabend, einem weiteren 0:0, dieses Mal zwischen Sirnau und Köngen, war dann bereits entschieden, wer ins Viertelfinale einzieht, so dass die 0:2-Niederlage der Berkheimer gegen Plochingen in der finalen Begegnung um den Gruppensieg lediglich noch den Ausschlag dafür gab, dass Platz eins an den FVP ging.

Gruppe D

Mit weißer Weste schaffte der TSV RSK Esslingen den Sprung ins Viertelfinale. Während das 5:1 des Bezirksligisten gegen den SC Altbach und das 1:0 gegen den TV Nellingen noch erwartungsgemäß waren, kam der 2:1-Erfolg gegen den zugegebenermaßen ersatzgeschwächten Landesligisten FV Neuhausen im letzten Gruppenspiel doch etwas überraschend. Zwar waren beim FVN schon am Donnerstag nicht alle Mann an Bord, doch hatte es da trotzdem einen 10:0-Kantersieg gegen den SC Altbach gegeben. Zum Weiterkommen reichte es aber auch so, da das Derby gegen den TV Nellingen mit 2:0 gewonnen wurde.