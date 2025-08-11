EZ-Fußballpokal 2025: Pascal Breunings fulminantes Comeback

1 Wieder im Kreise seiner Kameraden – und das erfolgreich: Pascal Breuning (Mitte). Foto: Robin Rudel

„Nach dieser langen Leidenszeit freut es mich ganz besonders für ihn.“ Patrick Bauer, der Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Berkheim, war geradezu aus dem Häuschen, als er davon erfuhr, dass Pascal Breuning die Wahl zum besten Spieler des EZ-Fußballpokals 2025 gewonnen hat. Das Endspiel in Reichenbach hatten die Berkheimer knapp mit 0:1 gegen den FV Plochingen verloren – bei der Online-Abstimmung durch die Leserinnen und Leser der Eßlinger Zeitung aber lag Plochingens Final-Siegtorschütze Steven Schötz knapp hinter dem zuvor lange verletzten Berkheimer Breuning.

„Für mich war es etwas Besonderes, wieder mitspielen zu können“

Der freute sich natürlich auch. Gerade während des Trainingslagers am vergangenen Wochenende in der Nähe von Schaffhausen („das war richtig anstrengend“) war die Wahl bei den Kameraden ein Thema. „Es wurde auch in allen möglichen Gruppen bei uns im Verein geteilt, etwa bei der AH“, berichtet Breuning – und weiß, dass er nun den einen oder anderen Kasten Bier springen lassen muss. Das macht er gerne. Natürlich hätte Breuning den EZ-Pokal gerne gewonnen. Aber er ist froh, dass er nach auskuriertem Kreuzbandriss überhaupt wieder gegen den Ball treten konnte. „Beim EZ-Pokal will man als Fußballer rund um Esslingen dabei sein. Für mich war es etwas Besonderes, wieder mitspielen zu können“, erklärt er.

Seit neun Jahren in Berkheim

Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga stand Breuning, der nach Stationen beim VfB Oberesslingen/Zell und dem TV Nellingen seit neun Jahren in Berkheim spielt, in der vergangenen Saison lediglich in den letzten beiden Saisonspielen für ein paar Minuten auf dem Platz. Im Mannschaftstraining ist er wieder seit Anfang des Jahres. Aber nach dem über die Relegation geschafften Klassenverbleib will er jetzt wieder voll angreifen und seinen Beitrag leisten.

Der EZ-Pokal war dafür eine gelungene Generalprobe – und mit der Krönung der Wahl zum Spieler des Turniers gar ein fulminantes Comeback. Breuning spielte insgesamt ein starkes Turnier, wie die gesamte Mannschaft vor allem am Finaltag. Beim 3:1-Sieg im Viertelfinale gegen Gastgeber VfB Reichenbach steuerte er ein Tor bei, beim 1:0-Erfolg im Halbfinale gegen den künftigen Ligakonkurrenten TSV Denkendorf erzielte er den entscheidenden Treffer zum Endspieleinzug.

„Ich bin froh, dass er wieder da ist“, sagt Coach Bauer und beschreibt Breuning als „extrovertierten Spieler“. Dass es davon in der Mannschaft einige gibt, bezeichnet er lachend als eine gewisse Herausforderung für den Trainer. Aber wäre die Mannschaft nicht so charakterstark, hätte sie wohl in der vergangenen Saison nach fast aussichtslos erscheinendem Rückstand nicht doch noch den Klassenverbleib geschafft. Breuning, der als Speditionskaufmann arbeitet, ist auch für Bauer eine Konstante im Berkheimer Team. Seit der Coach im Sommer 2018 die Mannschaft übernommen hat, war der Offensivmann immer da und ging voran. Diese Rolle soll Breuning auch in der kommenden Saison wieder spielen – nicht nur mit Toren.

Breuning hätte Schötz gewählt

Und, diese Frage muss gestellt werden, wen hätte oder hat Pascal Breuning gewählt? „Ich habe nicht abgestimmt, ich habe mich da rausgehalten“, erklärt er, „aber wenn, dann hätte ich den Plochinger Steven Schötz gewählt. Er hat im Finale das entscheidende Tor erzielt und auch sonst einen guten EZ-Pokal gespielt.“ In der Liga treffen sich die Beiden mit ihren Mannschaften am 19. Oktober wieder.

Spielerwahl EZ-Fußballpokal

1. Platz

Pascal Breuning (TSV Berkheim) 23,4%

2. Platz

Steven Schötz (FV Plochingen) 20%

3. Platz Resul Tunc (TSG Esslingen) 16,6%

4. Platz Luca Zima (VfB Reichenbach) 11,3%

5. Platz Paul Gleißner (FV Neuhausen) 9,4%

6. Platz Simon Böhner (TB Ruit) 7,4%

7. Platz Timon Kogios (TSV RSK Esslingen) 6%

