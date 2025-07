EZ-Fußballpokal 2025: Hilfe vom Schurwald und die Lösung eines Terminproblems

1 Auf gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit: Reichenbachs Ioannis Fotarellis (links) hat gerade den Stadionrasen gemäht, Baltmannsweilers Abu Taye Veser kann mit dem Markieren beginnen. Foto: Sigor Paesler

Witterungsabhängig

Bei den Wetterbedingungen, die zurzeit als Hochsommer daherkommen, war es kein Wunder, dass der Blick der in Reichenbach ankommenden EZ-Pokal-Kicker sich entweder gen Himmel oder aber auf den Regenradar des Handys richtete. Am Mittwochabend war’s zwar absehbar, dass es von oben her trocken bleibt. Sicher sein konnte man sich aber nicht. Ein junger Fußballer des TV Nellingen gewann den zuletzt feucht-widrigen Umständen jedoch etwas Gutes ab. Als er das Hermann-Traub-Stadion betrat, zeigte er sich angesichts des kurzen Fußwegs von seinem Auto zum Eingang sehr zufrieden. „Stellt euch doch mal vor, wo wir hätten parken müssen, wenn es heute bei satten 30 Grad im Freibad nebenan rappelvoll gewesen wäre“, fragte er eher rhetorisch in die Runde seiner Mitspieler.

Doppelbelastung

Als einziger Verein der Region hat Landesligist FV Neuhausen die 2. Runde des WFV-Pokals erreicht, durch einen 4:1-Sieg am vergangenen Samstag beim VfL Kirchheim. Das führt zu einer Terminkollision, weil die Zweitrundenbegegnung gegen den SV Waldhausen auf diesen Samstag, 15.30 Uhr, in Neuhausen angesetzt ist. Die FVN-Kicker wollen aber natürlich auch gerne beim EZ-Pokal weit kommen, Trainer Ugur Yilmaz rief den Gewinn des Traditionsturniers als Ziel aus. Zeitgleich mit der Begegnung in Neuhausen läuft in Reichenbach das erste Halbfinale. Eine Verlegung haben die FVN-Verantwortlichen mit denen aus Waldhausen nicht hinbekommen, auch weil die Gäste eine verhältnismäßig weite Anreise haben. Aber Neuhausens Spielleiter Sascha Madeo ist ganz gelassen. „Wir haben ja gewusst, dass es so kommen kann. Wir haben eine starke zweite Mannschaft, deren Spieler haben sich den Termin freigehalten. Wir werden sowohl im WFV-Pokal als auch beim EZ-Pokal mit einer wettbewerbsfähigen Mannschaft antreten – falls wir auch in Reichenbach weiterkommen.“ Davon gehen die Experten aus. EZ-Pokalsieg und Qualifikation zur 3. Runde im WFV-Pokal wäre jedenfalls eine Top-Wochenendausbeute für die ambitionierten Neuhausener.

Nachbarschaftshilfe

Zwischen vielen Funktionären des VfB Reichenbach und des TSV Baltmannsweiler herrscht seit Jahren eine dicke Freundschaft. Selbstverständlich teilten die Baltmannsweilerer als EZ-Pokal-Ausrichter des vergangenen Jahres ihre Erfahrungen mit den diesjährigen Machern in Reichenbach. Aber die Nachbarschaftshilfe ging weit darüber hinaus. Am Tag vor dem Turnierstart kamen Markus Wien, Abu Taye Veser und Markierungsexperte Werner Dunkel vom Schurwald runter an die Fils und brachten akkurat die Spielfeldbegrenzung an. VfBR-Fußballabteilungsleiter – und Ex-Baltmannsweiler-Trainer – Ioannis Fotarellis hatte zuvor frisch den Rasen im Hermann-Traub-Stadion gemäht. Das, so ist weithin bekannt, gehört neben dem Fußball-Gucken zu seinen größten Vergnügen.

Live-Impressionen

Von der ersten EZ-Pokal-Minute an war der Live-Ticker scharf geschaltet. Hamed Jafari vom SC Altbach erzielte das erste Tor. Wer in Reichenbach nicht vor Ort sein kann, aber trotzdem mitfiebern möchte, verpasst online nichts. Unter www.esslinger-zeitung.de oder über den QR-Code rechts im Spielplan ist man beim Turnier fast live dabei.