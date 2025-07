EZ-Fußballpokal 2025: Alles Wissenswerte zum EZ-Pokal in Reichenbach

1 Die Gruppen sind ausgelöst, das Stadion ist vorbereitet. Foto: Pressefoto Rudel/Jens Lommel

Vom 30. Juli bis 2. August steigt der EZ-Fußballpokal in Reichenbach. Wie reise ich an, wie werde ich informiert und wann wird gefeiert? Die Informationen dazu.











Anreisen

Es gibt wenige Sportgelände in der Region mit so einer guten Anbindung und so vielen Parkplätzen wie das in Reichenbach. Beim EZ-Pokal werden aber auch die Kapazitäten rund um das Hermann-Traub-Stadion an ihre Grenzen kommen – zumal bei gutem Wetter, auf das alle hoffen, auch Wasserfreunde ins benachbarte Freibad wollen – Fußball und Planschen lässt sich dabei durchaus kombinieren. Es bietet sich also auf jeden Fall für die Fußballfans aus Reichenbach an, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum EZ-Pokal kommen und für Auswärtige, Fahrgemeinschaften zu bilden oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Vom Bahnhof und vom Busbahnhof ist es nicht weit.

Reinkommen

Traditionell wird beim EZ-Pokal auf zwei Plätzen gespielt, zwischen denen die Zuschauer hin- und herpendeln können. Die Dauerkarte für alle vier Turniertage kostet 11 Euro, ermäßigt 9, das Tagesticket von Mittwoch bis Freitag 5 beziehungsweise 4,50 Euro und am Finalsamstag 6 beziehungsweise 5 Euro.

Verzehren

Die Reichenbacher setzen in Sachen Verpflegung auf Klassiker in guter Qualität und zu fairen Preisen. Es gibt also Rote- und Currywurst, Steaks – auch von der Pute – und natürlich Pommes. Am Finalsamstag gibt es auch Kaffee und hausgemachte Kuchen. Auch an Getränken gibt es natürlich alles, was das Herz begehrt.

Feiern

Wer kickt, will auch feiern – und wer anfeuert, ebenso. Am Freitagabend findet auf dem Reichenbacher Sportgelände die „Balla-Ball-Party“ mit DJ Stippy statt, bei der sich ohne Ball bewegt oder das Geschehen mit dem runden Leder diskutiert werden kann. Auch nach Finale und Siegerehrung einen Tag später lohnt es, noch ein bisschen da zu bleiben, die Macher vom VfB Reichenbach haben für ausreichende Vorräte an Speisen und Getränke gesorgt. Es hat sich jedenfalls bewährt, die Finalspiele am Samstag auszutragen. Danach bleibt ausreichend Gelegenheit, den EZ-Pokal gemütlich ausklingen zu lassen – und am Sonntag können die Meisten ausschlafen.

Sprechen

„Die Stimme des EZ-Pokals“ ist seit vielen Jahren Michael Lenz – der Mann, der den Kickern über die Saison hinweg auch als Staffelleiter der Kreisliga A 1 und B 1 ein zuverlässiger Begleiter ist, sitzt natürlich auch beim Turnier in Reichenbach am Mikrofon.

Informieren

Neben Turniersprecher Lenz nehmen die Redakteure und Mitarbeitende der Sportredaktion der Eßlinger Zeitung Platz – und sind auch permanent neben dem Rasen und Kunstrasen unterwegs. Im Liveticker sind sie vom ersten Anpfiff an auf Ballhöhe, verpassen kein Tor und versorgen mit vielen aktuellen Bildern und Videos. Zu finden ist das Ganze auf www.esslinger-zeitung.de, das Turnierspezial erreicht man auch direkt über den QR-Code links im Spielplan. Regelmäßige Hinweise gibt es auch auf der Facebook-Seite „EZ Fußballpokal“ und auf der Instagram-Seite der EZ. In der gedruckten Zeitung sind an den Vorrunden-Spieltagen Hintergrundgeschichten zu lesen, in der Montagausgabe folgen ausführliche Zusammenfassungen. Zudem werden dort die Kandidaten der traditionellen Wahl des besten Spielers des Turniers vorgestellt.