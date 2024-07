EZ-Fußballpokal: Ein fröhlicher Schaffer

1 Und immer Fußball: Markus Wien als Interims-Retter der Baltmannsweilerer Kicker. Foto: /Herbert Rudel

Dem Abteilungsleiter des TSV Baltmannsweiler Markus Wien hat der Fußball viel gegeben und er gibt ihm viel zurück.











Link kopiert

Dieser Satz aus seinem Mund sagt viel über Markus Wien aus: „Wenn man das will, kriegt man das hin.“ Auch typisch ist, dass er ihn mit einem Lachen sagt. Wien bekommt für seinen TSV Baltmannsweiler und seinen geliebten Fußballsport seit vielen Jahren jede Menge hin. Wobei „das“ sehr unterschiedliche Bereiche betraf und betrifft. Abteilungsleiter, Ex- und jetzt AH-Kicker, Jugend-Trainer – nebenbei hat er die Männermannschaft am Ende der vergangenen Saison noch vor dem Abstieg aus der Kreisliga A bewahrt. Der TSV ist sein Verein, Fußball ist sein Sport. Gleichzeitig schaut Wien immer über den Teller- beziehungsweise den Schurwaldrand hinaus. „Wir stehen dafür, dass die Jungen beschäftigt sind und dass wir ihnen im Fußball etwas mitgeben“, steckt er ab, was ihm besonders am Herzen liegt.

Unsere Empfehlung für Sie Schiedsrichter aus Deizisau Felix Prigans Weg geht weiter steil nach oben Der Deizisauer Schiedsrichter Felix Prigan steigt in die 2. Bundesliga auf und darf auch Bundesliga-Luft schnuppern.

„Ich habe dem Fußball so viel zu verdanken“

Wer so ein fröhlicher Schaffer ist wie Wien, den treiben vor allem zwei Dinge an: Leidenschaft und Geselligkeit. „Ich habe dem Fußball so viel zu verdanken“, sagte er. Und: „Ich habe im Fußball so viel Schönes erlebt, ich möchte keine Minute missen.“

Begeistert und auch immer wieder lachend erzählt er davon. Wie er 1976 mit dem Kicken angefangen hat. Wie er im Jahr 1992 „nach unten“ zum FV Plochingen gegangen ist und dort in der Landesliga gespielt hat. „Das war eine schöne Fußballzeit“, schwelgt er. Wie er 1998 zusammen mit Carsten Hieber und Markus Höger zurück nach Baltmannsweiler gekommen ist und gemeinsam mit den aus Oberesslingen zurückgekehrten Uwe Hörz und Ralf Heber sowie dem aus Köngen heimgekommenen Manfred Ziegler und anderen viele weitere Jahre wieder auf dem Schurwald erfolgreich gespielt hat.

Unsere Empfehlung für Sie EZ Sport Alle Sporthighlights aus Esslingen und der Umgebung im Newsletter

Und wie er zunächst als rechte Hand des damaligen Abteilungsleiters Hartmut Haspel vor rund 15 Jahren in die Funktionärsebene eingestiegen ist. Heute bildet Wien mit Heber eine Doppelspitze – aber es ist ihm wichtig zu betonen, wie viele weitere Schultern es gibt, auf die die Aufgaben verteilt sind. Beim EZ-Pokal ist er der Verpflegungschef. „Wir kennen uns alle schon, seit wir jung waren“, erklärt Wien. Und wenn es mal knirscht, „dann sehen wir zu, dass wir trotzdem Kumpels bleiben“.

Der „Büffel“ auf dem Platz

Zwei Dinge muss der 55-Jährige noch erklären: Wie ist er zu seinem Spitznamen „Büffel“ gekommen? Darauf angesprochen lacht er schallend. „Den habe ich in meinem allerersten Spiel für Plochingen bekommen und er ist geblieben“, erklärt er dann. Er habe halt „eine robuste Spielweise“ gehabt: „Ich habe weder mich noch meine Gegenspieler geschont – aber nie unfair.“ Die andere Sache: Wie hat er die Baltmannsweilerer Mannschaft in der Schlussphase der vergangenen Saison in fast aussichtsloser Lage als Interimstrainer vor dem Gang in die Kreisliga B gerettet? „Ich weiß es selbst nicht“, sagt er, „nach dem 3:7 gegen Hochdorf hab’ ich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig daran geglaubt. Aber dann haben wir überragende Spiele in Aichwald und gegen Wolfschlugen gemacht und haben auch Glück gehabt.“

„Wie wir Fußball erlebt haben“

Diese Zeit habe „ganz schön an den Nerven gezerrt“ und auch zeitlich sei es nicht so leicht gewesen. Immerhin betreibt Wien einen Sanitärbetrieb, der sich auch nicht in sieben Stunden am Tag abwickeln lässt. „Aber es hat Spaß gemacht.“ So wie seine angestammte Trainertätigkeit bei der A-Jugend, die in der von ihm maßgeblich initiierten Kooperation mit den Aichwaldern kickt – und die gerade den Aufstieg in die Regionenliga geschafft hat.

Markus Wien hat den Nachwuchs von den Bambini bis in die höchste Altersstufe begleitet. Zunächst als Papa-Trainer. Als sein Sohn aufgehört hat, blieb er dabei. Er will etwas zurückgeben, etwas weitergeben. „Ich wünsche den Jungen, dass sie den Fußball so erleben, wie wir ihn erlebt haben“, sagt er. Und würde sich riesig freuen, wenn einer der jetzigen Jugend-Kicker in einigen Jahren Abteilungsleiter wird. Oder Interimsretter der Männermannschaft. Ein fröhlicher Schaffer wie er eben.