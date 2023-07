9 Im Finale des 44. EZ-Fußballpokals standen sich der FV Neuhausen und der FC Esslingen gegenüber. Foto: Jochen Lauxmann

Eine Mannschaft besteht aus elf Spielern, mindestens. Gewinnen kann nur das Team. Und dennoch gibt es den einen oder anderen Fußballer, der aus dem Kollektiv heraussticht. So war es auch bei der 44. Ausgabe des EZ-Fußballpokals. Deshalb wählen die EZ-Leser und Pokalzuschauer den EZ-Pokal-Spieler des Turniers 2023 in Deizisau. Die Redaktion hat acht Spieler ausgewählt – und jetzt sind Sie an der Reihe. Die Wahl läuft bis zum kommenden Sonntag, 6. August.

Als bester Torhüter des Turniers wurde übrigens Felix Rühs vom FV Plochingen ausgezeichnet, der im Elfmeterschießen um Platz drei stark hielt und somit maßgeblich am Erfolg des FVP beteiligt war.