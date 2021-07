1 Santiago Moreira (links) und der TVN wollen den Gruppengegnern enteilen. Foto: Robin Rudel

Der Bezirksligist trifft auf drei Teams aus der Kreisliga A.

Esslingen -

In der Gruppe D treffen gleich drei Mannschaften aus der Kreisliga A und ein Bezirksligist aufeinander. So eindeutig sollten die Verhältnisse im Vorhinein also nicht sein. Bezirksligist TV Nellingen muss, wie viele andere auch, am Sonntag nach dem EZ-Pokal im Bezirkspokal ran. Für TVN-Coach Thomas Stumpp Fluch und Segen zugleich: „Die Ansetzung ist natürlich nicht optimal, aber es ist beides interessant.“ Das Pokalspiel deshalb, weil es diesen „Wettkampfcharakter“ besitze, und der EZ-Pokal, weil „es immer schön ist, sich mit den Mannschaften aus dem Kreis Esslingen zu messen“. Eine solche Generalprobe wird den Nellingern sicher nicht schaden, in die Vorbereitung starteten sie schließlich erst Anfang Juli, steigerten dann aber von Woche zu Woche das Tempo und die Intensität. Angst um mangelnde Motivation hat Stumpp nicht. „Ich kenne das von früher, dass man sich auf den EZ-Pokal freut. Den Jungs wird es ähnlich gehen“, erklärt er.

Ein letzter Gradmesser vor den Pflichtspielen ist das Turnier auch für den TSV Wernau. „Genau deshalb werden wir uns auch voller Ernst der Sache annehmen“, sagt Spielleiter und Spieler Lukas Zink.



Odyssia kommt mit neuem Coach



An der Seitenlinie der Wernauer steht seit Anfang des Jahres Harald Mangold, der bei den Spielern früh Eindruck hinterließ. „Er hat von Beginn an die richtigen Worte gefunden und uns eine klare Vorstellung aufgezeigt, wie wir Fußball spielen wollen“, lobt Zink den Coach. Auch, wenn in den Vorbereitungsspielen noch nicht alles rund lief, ist Zink zuversichtlich: „In der vergangenen Saison haben wir den SC Altbach und Odyssia Esslingen hinter uns gelassen.“ Das soll auch beim EZ-Pokal so sein: „Unser Ziel ist auf jeden Fall das Viertelfinale“, betont er.

Nichts geringeres wollen auch die Spieler des GFV Odyssia Esslingen erreichen. Da kommt es dem neuen Coach Nahir Tunc, der vom SSV Göppingen kam und Athanasios Mangos ablöst, sicher nicht ungelegen, dass es im vergangenen Jahr bereits die Duelle mit Altbach und Wernau in der Kreisliga A gab. Allerdings holte Odyssia aus den beiden Spielen nur einen Punkt. Dieses Mal soll das anders werden. Die Nellinger sind sicherlich Favorit der Gruppe, insgesamt dürfte das Rennen um die ersten beiden Plätze aber sehr eng werden.

Eine Rolle dabei spielen möchte auch der SC Altbach, der nach der Absage der SV 1845 Esslingen nachgerückt ist. Der SCA beendete die abgebrochene Saison auf dem letzten Tabellenplatz der Kreisliga A. Arthur Benz, der mit Aydin Kisakol nun in die fünfte Saison als Trainerteam geht, ist dennoch zuversichtlich: „Wir konnten die Mannschaft im Vergleich zur vergangenen Runde punktuell verstärken und auch die Vorbereitung läuft bis jetzt ordentlich“. Auf die Frage, ob es ein Vor- oder Nachteil sei, dass man in der Gruppe auf zwei bekannte Teams trifft, antwortet Benz: „Eigentlich spielt es keine Rolle. Wir haben alle so lange keinen Fußball mehr gespielt, da geht es einfach darum, uns wieder für die Saison einzuspielen“.



Verstärkte Altbacher



In der Vergangenheit hatten sie beim SCA immer wieder mit der Trainingsbeteiligung zu kämpfen. Das hat sich nun geändert, berichtet Benz. „Wir merken gerade einfach, dass es endlich wieder mehr Freude als Qual ist“, erklärt der Coach, der voller Zuversicht auf den EZ-Pokal blickt.