1 Endspiel 2019, Gruppenpartie 2021: VfB Oberesslingen/Zell gegen FC Esslingen (in grau). Foto: Robin Rudel

Der FCE geht als Favorit in die Gruppe der Finalisten von 2019.

Esslingen -

Jedes Turnier hat seine Hammergruppe. Beim EZ-Pokal 2021 trägt sie eindeutig den Buchstaben B. Im VfB Oberesslingen/Zell und dem FC Esslingen treffen die beiden Finalisten der vorherigen Ausgaben aufeinander, dazu kommen die SG Eintracht Sirnau mit dem früheren FCE-Jugendtrainer Marin Zrilic an der Seitenlinie und der wohl stärkste Kreisliga-B-Vertreter im Feld, der TSV Baltmannsweiler. Favorit in der Gruppe ist von der Papierform der FCE, auch wenn die Mannschaft im Jahr 2019 das Finale gegen den damaligen Gastgeber VfBO verloren hat – allerdings erst im Elfmeterschießen.

Die Esslinger standen in der abgelaufenen Saison zum Zeitpunkt des Abbruchs auf Platz zwei der Bezirksligatabelle und gehen mit großen Ambitionen in die kommende Spielzeit. Und auch zum EZ-Pokal sagt Trainer Lothar Mattner: „Wenn wir ein Fußballspiel spielen, wollen wir gewinnen.“ Und wenn er ein Turnier spielt, will Mattner am Ende auch ganz vorne sein, könnte man ergänzen. Der Coach bezeichnet die Gruppengegner als „anspruchsvoll“, ist jedoch selbstbewusst und motiviert genug, um zu erklären: „Der EZ-Pokal ist wahnsinnig wichtig für uns. Wir dürfen ihn austragen, wir wollen gute Spiele zeigen, es besser machen als beim letzten Mal und gewinnen.“ Entsprechend will er gut vorbereitet in das Turnier gehen: „Wir sind fleißig am Trainieren.“



Unterschätzen gilt nicht



Titelverteidiger VfBO möchte auf jeden Fall die Gruppenphase überstehen – und sich nicht darauf verlassen, einer der drei besten Gruppenzweiten zu werden, die weiterkommen. „Der FCE muss gegen uns erst mal gewinnen“, sagt Trainer Avdo Smajic – und fügt gleich lachend hinzu: „Das gilt aber genauso für uns gegen Sirnau und Baltmannsweiler, diese Spiele werden mindestens ebenso knapp.“ Unterschätzen gilt für Smajic nicht: „Wenn man da mal um 17 Uhr noch nicht alle Leute dabei hat, kann so ein Spiel auch in die Hose gehen.“ Gegen die SGE spielt der VfBO am Freitag um fünf, Auftaktgegner am Mittwoch um 18 Uhr ist Baltmannsweiler. Was Smajic positiv stimmt: Der VfBO ist eine Turniermannschaft, den EZ-Pokal hat sie schon fünf Mal geholt, zwei Mal davon noch als VfB Oberesslingen. „2019 hätte ich nie gedacht, dass wir mit diesem Personal gewinnen würden“, sagt der Coach – und am Ende hielt er doch auf dem heimischen Gelände in Zell den Pokal in den Händen.

Für Trainer Zrilic und die Sirnauer hätte es kaum eine schwerere, für ihn persönlich kaum eine interessantere Gruppe geben können. Viele Jahre lang war er Jugendtrainer beim FCE, nach einem Jahr Pause folgte er nun Gaetano Intemperante bei der SGE nach. „Ich kenne da alle, Lothar Mattner macht eine super Arbeit, es ist ein spannendes Projekt“, fasst er über die Esslinger zusammen und freut sich auf das Aufeinandertreffen. Den VfBO hält er für „den Favoriten in unserer Kreisliga A“. Das Weiterkommen nennt Zrilic nicht als oberstes Ziel, er möchte das Turnier auch nutzen, um die Mannschaft besser kennenzulernen. „Aber wir freuen uns alle riesig drauf.“



Paroli bieten



Jan Nagel, der Baltmannsweilerer Spielertrainer, geht mit etwas gemischten Gefühlen in die EZ-Pokal-Tage. Er hat mitbekommen, dass sich herumgesprochen hat, dass „bei uns oben“ gute Arbeit geleistet wird. Er hat jedoch etwas Bedenken, ob die Mannschaft auch eine entsprechende Leistung auf den Platz bringen wird: „Wir haben viele Urlauber. Ich muss sehen, was ich da basteln werde.“ Da Nagel von seiner schweren Schulterverletzung genesen ist, will er selbst auch das eine oder andere Spiel bestreiten. Auf die Begegnungen freut er sich. „Gerade der FCE ist auf einem guten Weg. Dass die Stadt wieder einen höherklassigen Verein bekommt, ist auch nötig“, sagt er, will aber so gut es geht Paroli bieten: „Wir werden versuchen, dass es schwer wird, uns zu bezwingen – auch für einen Bezirksligisten.“