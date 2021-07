1 Arlind Smajli (links im Testspiel gegen den SSV Reutlingen) und der TSV Deizisau wollen ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Foto: Ines Rudel

Der Landesligist ist der Turnierfavorit, die Reichenbacher sind selbstbewusst.

Esslingen - Das riecht nach klaren Verhältnissen: Von der Landesliga bis zur Kreisliga B und dazu noch zwei Mannschaften aus der Kreisliga A, das ist die Gruppe A des EZ-Pokals. Doch Landesligist TSV Deizisau hat einen vollen Terminkalender in den Tagen rund um das Turnier: Verbandspokal, EZ-Pokal, Ligastart. „Wir müssen die Entwicklung vom WFV-Pokal abwarten“, sagt Coach Thomas Gentner in Bezug auf das Spiel gegen den SV Bonlanden kurz zuvor. Generell liegt der Fokus bei den Deizisauern, die sich seit Anfang Juni in der Vorbereitung befinden, auf der Runde. Den EZ-Pokal nehmen sie beim TSV aber „immer gerne mit“. Für Gentner ist es „einfach eine gute Sache und ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten“.