1 Der FV Neuhausen und der TSV Denkendorf (hier im Vorrundenduell vor zwei Jahren) sind auch beim EZ-Pokal 2021 dabei. Foto: /Herbert Rudel

Das Teilnehmerfeld wird von bislang 16 Teams aufgestockt – Halbfinale und Endspiel werden am Sonntag ausgetragen.

Esslingen - Die Verantwortlichen des FC Esslingen und der SV 1845 Esslingen haben den virtuellen Rechenschieber angeworfen, Excel-Dateien hin und hergeschoben und nicht zuletzt die Köpfe rauchen lassen. Das Ergebnis: Der EZ-Fußballpokal wird in fünf Wochen erstmals in seiner Geschichte mit 20 statt mit 16 Mannschaften gespielt. Die 42. Ausgabe des Turniers, das im frisch renovierten Sportpark Weil ausgetragen und von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen sowie Kaufland unterstützt wird, wird dafür um einem Tag verlängert und nun vom 28. Juli bis zum 1. August gespielt. Es wird fünf statt bislang vier Vorrundengruppen geben. Die Gruppensieger kommen ins Viertelfinale und – man kennt das von der Europameisterschaft – die besten Zweiten. Die Spielzeit soll, so der Stand der momentanen Planung, bei zwei Mal 25 Minuten bleiben.

„Wir freuen uns, dass wir dabei sein können“, lautete die erste Reaktion von Timo Samel, dem Sportlichen Leiter des FV Neuhausen. Der FVN hatte sich als 18. Mannschaft angemeldet – wobei niemand erwartet hatte, dass das zunächst vorgesehene 16er-Feld so schnell voll sein würde. Die Neuhausener werden als souveräner Spitzenreiter der zuletzt abgebrochenen Bezirksliga-Saison zu den Favoriten des Turniers gehören. Auch der TSV Denkendorf, der TSV Berkheim und der TSV Köngen II sind nun dabei. Kleiner Nebeneffekt: Am Endspieltag werden die Halbfinalteilnehmer am Ende nicht mehr drei Partien in den Knochen haben.

Fünf statt vier Tage

„Es war eine gewisse Herausforderung, den Spielplan umzustellen“, erklärt Vorstandsmitglied Wolfgang Aichele vom FCE. „Wir freuen uns, dass nun 20 Mannschaften mitspielen können.“ Am Ende lautete die Lösung: Gestartet wird wie geplant am Abend des Mittwochs , 28. Juli, am Samstag werden noch die letzten Vorrundenspiele sowie die Viertelfinalbegegnungen ausgetragen. Der Sonntag wird zum Finaltag – so wie vor dem EZ-Pokal 2015 in Deizisau, als stets von Freitag bis Sonntag gespielt wurde.

„Wir sind dabei“, lobt auch Spielleiter Thomas Stiehl vom Landesligisten TSV Deizisau die Aufstockung . Die Deizisauer könnten noch in einen Konflikt kommen, wenn das Team d ie 3. Runde d es WFV-Pokals erreicht, die ebenfalls am Finalwochenende des EZ-Pokals gespielt wird. Doch das wäre auch beim bisherigen Modus der Fall. Bei der Ausgabe 2019 – vor einem Jahr musste der EZ-Pokal coronabedingt ausfallen – wurden die Deizisauer Dritter, im kleinen Finale setzte sich die Mannschaft mit 3:1 gegen die Neuhausener durch. Sieger wurde der VfB Oberesslingen/Zell durch einen 6:5-Finalerfolg nach Elfmeterschießen gegen den FCE.

Die Entscheidung, den EZ-Pokal mit 20 Mannschaften zu spielen, ist gefallen. Das Teilnehmerfeld steht – bald werden die Gruppen ausgelost und damit wird dann auch der Spielplan stehen.

Das Teilnehmerfeld

TSV Baltmannsweiler

TSV Berkheim

TSV Deizisau

TSV Denkendorf

GFV Odyssia Esslingen

FC Esslingen

SV 1845 Esslingen

TSG Esslingen

TSV RSK Esslingen

TSVW Esslingen

TSV Köngen II

SV Mettingen

FV Neuhausen

TV Nellingen

VfB Oberesslingen/Zell

FV Plochingen

VfB Reichenbach

TB Ruit

SG Eintracht Sirnau

TSV Wernau