Die einen sind bereits durch, die anderen schon raus: So geht es für den Neu-A–Ligisten TSV Baltmannsweiler an diesem Freitag nur noch darum, sich ordentlich vom EZ-Pokal 2022 zu verabschieden. Zwei deftige Niederlagen waren einfach zu viel des Schlechten. Auch der TSV Wolfschlugen, der TSV Köngen II und die TSG Esslingen haben keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Als Viertelfinalist steht bis jetzt nur Gastgeber TSV Köngen mit seiner ersten Mannschaft fest.

Gruppe A

Zweiter Sieg im zweiten Spiel gegen einen höherklassigen Gegner: B-Ligist TB Ruit hat zwar eine weiße Weste, steht aber noch nicht im Viertelfinale. Das 2:0 gegen die TSG Esslingen ist keine Versicherung, da der TBR an diesem Freitag noch vom direkten Gegner FV Plochingen und dem TV Nellingen abgefangen werden kann. In einem mit Haken und Ösen geführten Spiel gelang dem TV Nellingen gegen den FV Plochingen mit dem Schlusspfiff der Treffer zum 2:1-Sieg.

Gruppe B

Mit seinem zweiten 2:0-Sieg, dieses Mal hatte der VfB Oberesslingen/Zell das Nachsehen, ist EZ-Pokal-Gastgeber TSV Köngen am Finalsamstag auf jeden Fall auch auf dem Spielfeld mit dabei. Die Chance aufs Weiterkommen hat sich der VfB Reichenbach bewahrt. Mit einem späten 2:1-Erfolg nahm die Elf aus dem Filstal den TSV Wolfschlugen aus dem Rennen. Trainer Ioannis Fotarellis war mit der Leistung seines Teams zwar „nicht so ganz zufrieden“. Über den etwas glücklichen Erfolg aber „sehr froh“. Die Entscheidung um den zweiten Viertelfinalplatz fällt im Freitagsduell der „kleinen VfBs“.

Gruppe C

Ein überraschendes 1:1-Unentschieden zwischen dem TSV Deizisau und der SG Eintracht Sirnau sorgt für Spannung in der Gruppe C. Nicht minder überraschend ist die Tabellenführung des TFC Köngen, dem ein Remis am Freitag gegen eben jene Deizisauer zum Weiterkommen reichen würde. Ein weiteres Unentschieden langt den Sirnaueren, die gegen den TSV Köngen II ran müssen, hingegen nicht. Bei einem Sieg sieht es für die SG Eintracht aber ziemlich gut aus.

Gruppe D

Das Spitzenspiel der Gruppe D zwischen den Bezirksligisten FC Esslingen und TSV Denkendorf hielt, was man sich im Vorfeld von der Partie versprochen hatte. Es ging gut zur Sache, mit etlichen Chancen auf beiden Seiten und einem von Denkendorfs Keeper Lamin Dampha parierten Foulelfmeter unmittelbar vor dem Schlusspfiff. Das 2:2 lässt beiden Mannschaften die Chance aufs Weiterkommen. Dieses hat der TSV Baltmannsweiler definitiv schon vergeigt. Die 3:6-Niederlage gegen den TSV RSK Esslingen ließ Spielertrainer Jan Nagel reichlich angefressen vom Rasen eilen: „Wenn sich die Jungs kampflos aufgeben und gewisse Vorgaben nicht erfüllen möchten, ist das für mich als Trainer schon sehr enttäuschend.“

