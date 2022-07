1 Nino Stanko (vorne) und der TBR behaupten sich gegen Martin Santiago Moreira und den TVN. Foto: /Herbert Rudel

Der TBR überrascht mit einem Sieg im Filderderby gegen den TV Nellingen. Ansonsten dominieren die Favoriten.















Nico Riccio erzielte das erste Tor des EZ-Pokals 2022. Er brachte den Mitfavoriten TSV Deizisau in der 16. Minute des Spiels gegen den TSV Köngen II in Führung. Der Landesliga-Absteiger gewann mit 2:1 und holte damit einen von mehreren Favoritensiegen am Starttag der 43. Ausgabe des Traditionsturniers vor gut 500 Zuschauern. Die Überraschung des Abends gelang dem TB Ruit: Das Team aus der Kreisliga B gewann das Filderduell gegen Bezirksliga-Absteiger TV Nellingen mit 2:1.

Gruppe A

Die Fans des TB Ruit werden sich beim Blick auf die Tabelle die Augen reiben: Die Mannschaft steht ganz oben. Der TBR ging gegen den favorisierten TV Nellingen mit 1:0 in Führung, kassierte den Ausgleich, schaffte aber durch einen Treffer von Luis Steininger den Sieg. „Ich bin natürlich glücklich, dass wir das Derby gewonnen haben. Nellingen war schon die bessere Mannschaft, aber es ist manchmal so, dass die entscheidenden Momente zählen und die hatten wir heute“, freute sich Trainer Pascal Rückle. Zweiter ist Bezirksligist FV Plochingen. „In der ersten Hälfte habe ich noch nicht den Fußball gesehen, den ich mir vorstelle, in der zweiten schon und dann hat es ja auch geklappt“, sagte Coach Thorsten Schöllkopf nach dem 1:0-Erfolg gegen die TSG Esslingen.

Gruppe B

Gastgeber TSV Köngen ist mit einem 2:0 gegen den VfB Reichenbach ins Projekt „EZ-Pokalsieg daheim“ gestartet. Allerdings tat sich das Team von Trainer Sascha Strähle nicht leicht. „Es war wichtig. Aber dass wir fußballerisch Luft nach oben haben, haben wir deutlich gesehen“, sagte er. Kadir Akcay vom VfB Oberesslingen/Zell war dagegen nach dem Erfolg seines Teams in gleicher Höhe gegen den TSV Wolfschlugen zufrieden: „Es war ein Pflichtsieg. Die Mannschaft hat sich von Minute zu Minute gesteigert, das erste Tor war schön herausgespielt, aber die kommenden Gegner werden stärker.“

Gruppe C

Der TSV Deizisau führt die Gruppentabelle an. Das war durchaus zu erwarten. Ungewöhnlich ist auch nicht, dass sich der Favorit beim 2:1 gegen den TSV Köngen II noch etwas schwer tat. „Das Spiel war zufriedenstellend“, sagte der neue Coach Denis Egger. Und: „Es war der Turnieranfang, es zählt erst einmal der Sieg. Die Jungs sind unzufrieden mit ihrer Leistung, das ist schon mal positiv, denn es geht besser.“ Von einem „0:0 der von unserer Seite schlechteren Sorte“ sprach Coach Tim Leibbrand von der SG Eintracht Sirnau nach dem Auftakt der SGE gegen den TFC Köngen. Der TFC aus der Kreisliga B war mehr als ebenbürtig.

Gruppe D

Der TSV Denkendorf ließ mit dem höchsten Sieg des Abends aufhorchen: Der Bezirksliga-Neuling schlug den Kreisliga-A-Aufsteiger TSV Baltmannsweiler mit 5:0. Riad Malkic und Tim Kurka erzielten dabei jeweils zwei Treffer. Auch Titelverteidiger FC Esslingen startete erfolgreich: Der Bezirksligist setzte sich gegen den kampfstarken TSV RSK Esslingen mit 2:0 durch.

