1 Im Jahr 2021 standen sich im Finale des EZ-Fußball-Pokals der FC Esslingen und der FV Plochingen (in Gelb) gegenüber. Foto: /Herbert Rudel

Vom 27. bis 30. Juli wird in der Fuchsgrube der 43. EZ-Fußball-Pokal gespielt. Die Anmeldephase läuft. Der TSV feiert seinen 125. Geburtstag.















Der TSV Köngen ist ein Traditionsverein. Er feiert in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag – und da ist einiges geboten. Ein Höhepunkt wird der EZ-Fußball-Pokal im Fuchsgrube-Stadion sein, der dort vom 27. bis 30. Juli über das satte Grün geht. Am Donnerstag haben die Vertreter der Vereine der Region per E-Mail die Einladung zur 43. Ausgabe des Turniers erhalten, das von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen und von Kaufland unterstützt wird. Man sieht: Nicht nur der Turn- und Sportverein Köngen, sondern auch der EZ-Pokal hat eine lange Tradition.

Wenige Minuten, nachdem das Mailing das EZ-Postfach verlassen hatte, waren bereits die ersten drei Anmeldungen da. Ein Funktionär, der zur Spieltagsvorschau anrief, kündigte an, „natürlich“ ebenfalls mitzuspielen. Dass aus Köngen gleich drei Mannschaften dabei sein werden, kündigte TSV-Fußball-Abteilungsleiter Achim Wunderwald an: „Wir wollen mit unseren zwei Teams mitmachen und der Türkische FC hat seine Teilnahme auch angekündigt.“

Wunderwald und sein Organisationsteam sind schon kräftig mit den Vorbereitungen beschäftigt und man hört dem Köngener Fußball-Chef an, dass alle beim TSV dem Turnier entgegenfiebern. „Alle Abteilungen machen im Jubiläumsjahr etwas. Der EZ-Pokal passt für uns als Vier-Tage-Veranstaltung perfekt, wir wollen uns von unserer besten Seite präsentieren“, erklärt Wunderwald, der sich noch gerne an den EZ-Pokal im Jahr 2005 in Köngen erinnert. Er bekräftigt: „Wir wollen wieder ein guter Gastgeber sein, den Mannschaften zwei gute Rasenplätze bieten – und gewinnen.“

FC Esslingen ist Titelverteidiger

Auch das hätte Tradition, wenn auch eine nicht ganz so lange: Beim Comeback des Turniers nach einer Pause im Jahr 2019 setzte sich Ausrichter VfB Oberesslingen/Zell durch, 2020 fielen die Spiele pandemiebedingt aus, im vergangenen Jahr war der FC Esslingen zum Bezug des Sportparks Weil der Gastgeber – und entschied das Endspiel mit 4:0 gegen den FV Plochingen für sich. Auch der FCE feierte damals übrigens Geburtstag, allerdings erst seinen zehnten.

Die Köngener würden die anderen Mannschaften gerne als Landesligist empfangen. Den Klassenverbleib noch zu schaffen, wird jedoch schwer. Auf das Teilnehmerfeld ist nicht nur Cheforganisator Wunderwald gespannt. Es werden wohl alle Teams kommen, die traditionell dabei sind – und vielleicht auch ein paar andere, die noch nicht so oft mitgespielt haben. Anmeldeschluss ist der 22. April. Die ersten 16 Vereine, die sich in der EZ-Sportredaktion melden, werden berücksichtigt – es sei denn, es läuft so wie im vergangenen Jahr, als das Interesse so groß war, dass erstmals in der langen Geschichte des EZ-Fußball-Pokals 20 Teams mitspielten. Vielleicht wird das ja die neue Tradition.