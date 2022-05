FCE verteidigt in Köngen seinen Titel

Die 16 teilnehmenden Mannschaften des EZ-Fußball-Pokals vom 27. bis 30. Juli in der Fuchsgrube stehen fest. Beide Vorjahresfinalisten sind dabei.















Titelverteidiger FC Esslingen ist dabei, dessen Vorgänger VfB Oberesslingen/Zell, viele weitere starke Bezirksligisten und auch sonst eine Menge interessante Teams: Das Teilnehmerfeld des EZ-Fußball-Pokals, der vom 27. bis 30. Juli beim TSV Köngen über die Bühne gehen wird, steht. Der Ausrichterverein startet bei dem Turnier, das von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen sowie Kaufland unterstützt wird, ebenfalls ambitioniert – was das Sportliche betrifft, und auch die Rahmenbedingungen.

„Das Teilnehmerfeld ist stark. Wir werden dann Bezirksligist sein und freuen uns auf Duelle mit Teams aus der Liga“, sagt Cheforganisator Achim Wunderwald von den Köngenern, die in der Landesliga als Vorletzter kaum noch Chancen auf den Klassenverbleib haben. Beim EZ-Pokal in der heimischen Fuchsgrube möchten sich die Köngener Selbstvertrauen holen. „Wir wollen gewinnen“, sagt Wunderwald und will es mit der Mannschaft damit dem FCE und dem VfBO nachmachen, die zuletzt ebenfalls als Ausrichter den Wanderpokal der Eßlinger Zeitung entgegen nahmen. „Wir wollen den Titel verteidigen und das Maximale herausholen“, sagt auch Spielleiter Misghina Russom vom FCE. Und: „Zwar wird es einen neuen Trainer geben, aber der hat die gleichen Ziele.“ Christian Ehrenberg wird bis dahin von Lothar Mattner übernommen haben. Im Finale 2021 hatten sich Esslingen mit 4:0 gegen Plochingen durchgesetzt.

Aber auch die weitere Konkurrenz ist heiß. Wunderwald weiß gar nicht, wo er anfangen soll. Natürlich ist mit Mitabsteiger TSV Deizisau zu rechnen. „Der FC Esslingen und der FV Plochingen werden eine gute Rolle spielen, der VfBO spielt traditionell einen guten EZ-Pokal und auch der TSV Denkendorf und der VfB Reichenbach haben gute Mannschaften“, hört man ihm die Vorfreude auf die Gäste an. Auf den Nachbarn TFC Köngen freut er sich ebenfalls, der sich wie der neue Pächter des Vereinsheims auch am kulinarischen Angebot beteiligen wird.

Auch das Drumherum wird stimmen. „Die Plätze werden in einem Top-Zustand sein“, verspricht Wunderwald. Zudem hat der Verein, der auch seinen 125. Geburtstag mit dem Traditionsturnier feiert, die Esslinger Band Squezzed eingeladen, die am Freitagabend – bei freiem Eintritt – die Fuchsgrube rocken wird. Der Samstag ist dann der Finaltag des viertägigen Turniers – an dessen Ende der Sieger des EZ-Fußball-Pokals 2022 feststehen wird.

Das Turnier in Köngen ist auch der Auftakt der heißen Vorbereitungsphase auf die Saison 2022/2023. Eine Woche später startet der Bezirkspokal in die 1. Runde, Ligaauftakt ist am 27./28. August.

Die Teilnehmer

TSV DenkendorfTSV DeizisauFC EsslingenTSG EsslingenTSV RSK EsslingenTSVW EsslingenTFC KöngenTSV KöngenTSV Köngen IITV NellingenVfB Oberesslingen/ZellFV PlochingenVfB ReichenbachTB RuitSG Eintracht SirnauTSV Wolfschlugen