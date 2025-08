EZ-Fußball-Pokal: Ex-Profis, ein Maskenmann und packende Duelle – die Bilder zum 46. EZ-Pokal

26 Schöne Kulisse beim diesjährigen EZ-Fußball-Pokal auf dem Gelände des VfB Reichenbach. Foto: hr

Drei von vier Tagen sind beim 46. EZ-Pokal zu Ende. Wie ging’s zu im Hermann-Traub-Stadion des VFB Reichenbach? Wir haben die Bilder!











Link kopiert

Wo trifft sich die Esslinger Fußball-Familie mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison? Logisch! Beim EZ-Pokal. Der Place to be in diesem Jahr: das Hermann-Traub-Stadion des VfB Reichenbach. 16 Mannschaften traten an den ersten drei Tagen in vier Gruppen an – und es gab bisher wieder das volle Programm zu bestaunen.

Packende Zweikämpfe, enge Spiele, viele Tore – Fußballherz, was willst du mehr? Nun ist die Gruppenphase vorbei, die Teilnehmer der Viertelfinalspiele an diesem Samstag (ab 12 Uhr) stehen fest.

Wie es bislang gelaufen ist beim 46. EZ-Pokal? Wir haben die Bilder der ersten drei Tage in unserer Bildergalerie zusammengefasst. Viel Spaß beim Durchklicken!

Unsere Empfehlung für Sie EZ Sport Alle Sporthighlights aus Esslingen und der Umgebung im Newsletter

Hier geht es zu den Ergebnissen des EZ-Pokals.