Kontinuität auf der Bank

Beim EZ-Pokal 2022 in Köngen war auffällig, dass außergewöhnlich viele Mannschaften mit einem neuen Coach angereist waren. In diesem Jahr ist das ganz anders. Nur drei neue Übungsleiter sprechen für Kontinuität auf den Trainerbänken. Für Ogur Yilmaz vom FV Neuhausen, Christopher Loesener vom TSV Denkendorf und Patrik Leovac vom VfB Oberesslingen/Zell bietet das Turnier eine gute Gelegenheit, ihre Mannschaft kennenzulernen. Während Loesener und Leovac bereits zuvor fußballerisch in der Region unterwegs waren, Leovac gar nur die Position im Verein wechselte, betritt Yilmaz so richtig Neuland. „Ich kenne mich vor allem in der Stuttgarter Gegend aus“, erklärte der bisherige Echterdinger, „es ist gut zu sehen, auf welchem Stand die anderen Mannschaften sind, und um Kontakte zu knüpfen.“ Mit seinem Trainerkollegen Denis Egger vom Ligakonkurrenten und EZ-Pokal-Gastgeber TSV Deizisau etwa, so erzählte Yilmaz, habe er sich gleich mal eine Weile unterhalten und die Telefonnummern ausgetauscht.

Der Retter der Bälle

Acht Spielgeräte, mit denen die EZ-Pokal-Partien absolviert werden, lagen ursprünglich in der Sprecherkabine parat. Müsste reichen, meint man. Doch hin und wieder herrscht ein wahrer Bälle-Notstand. Aus zwei Gründen: Zum einen verunglücken gelegentlich gut gemeinte Torschüsse oder Abwehraktionen. Zum anderen fehlt den Fangzäunen an den Plätzen dann doch etwas die Höhe. Wäre halb so schlimm, hätte die Vegetation rund um das Deizisauer Sportgelände nicht den Charakter eines Naturschutzgebiets. Zwei der Kugeln namens „Istanbul 23 Final“ sind am Mittwoch gänzlich verschütt gegangen. Am Donnerstag landete zwar ebenfalls gefühlte zwei Dutzend Mal ein Ball in den Hecken. Julian, der Sohnemann eines EZ-Kollegen, betätigte sich allerdings äußerst erfolgreich als Sucher und Ball-Retter. Von den sechs Bällen waren am Freitag alle sechs noch da.

In der alten Heimat

Bei Alexander Iglhaut kamen nostalgische Gefühle auf. Als der EZ-Pokal im Jahr 2015 zuletzt in Deizisau Station gemacht hat, gehörte er als damaliger Co-Spielleiter noch zum Organisationsteam des TSV. Im Sommer 2021 wechselte er als Funktionär zur TSVgg Plattenhardt – und zog ein Jahr später der Liebe wegen nach Hessen. „Mit Fußball habe ich nichts mehr zu tun, außer dass ich kürzlich mal in Darmstadt im Stadion war beim FV Biblis in der AH kicke“, erzählte er, als er am Freitag auf der Hinteren Halde vorbeischaute. Das mit dem Kicken geht übrigens auch deshalb – wieder – ganz gut, weil Iglhaut seit seinem Weggang aus dem Schwabenland rund 60 Kilogramm abgenommen hat. Deshalb hat ihn vielleicht auch nicht jeder der vielen alten Bekannten gleicht erkannt. „Mir geht es super“, sagte er und fügte voller Vorfreude hinzu: „Jetzt schau ich mir hier mal ein paar Spiele an.“ Ganz wie in alten Zeiten.

Auswechseln zum Umparken

Es gibt viele Gründe, warum ein Spieler ausgewechselt wird: Verletzung, Müdigkeit, Taktik, schlechte Leistung. Bei einem Kicker, der beim EZ-Pokal im Einsatz war und von dem hier weder Name noch Verein genannt werden sollen, war es ein etwas ungewöhnlicher: Als Turniersprecher Michael Lenz die amtlichen Kennzeichen der Autos einiger Falschparker durchsagte, war das Fahrzeug des besagten Fußballers dabei. Aufregung herrschte jedoch nur kurz: Noch ein paar Aktionen, und er verließ das Feld und parkte um. Verkraftbar war das, denn sein Team lag in Führung. Gleichzeitig war es seine letzte Aktion beim EZ-Pokal 2023, denn besagte, nicht genannte, Mannschaft verabschiedete sich nach der Gruppenphase.