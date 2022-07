1 Für Richard, den Jüngsten der Bantel-Brüder, spielt Vereinstreue eine wichtige Rolle. Foto:

In der Familie von Richard Bantel war Fußball schon immer das allgegenwärtige Thema. Nachdem sein Vater Hugo Bantel aus dem Krieg heimkam, begann er in der AH des TSV Köngen zu spielen. Richards beide 14 und zwölf Jahre älteren Brüder Manfred und Klaus traten ebenfalls früh in den Verein ein. Nie in Frage wurde deshalb gestellt, dass auch der nur vier Jahre ältere Rudi und Richard, der Jüngste, beim TSV kicken würden.

Richard Bantel ist nun 68 Jahre alt, der Vater und seine drei Brüder sind früh gestorben. Nun ist er der letzte der kreisweit bekannten Bantel-Brüder. An diesem Nachmittag ist Rolf Aldinger bei ihm zu Besuch. Der langjährige Trainer und Vereinsfunktionär des TSV ist mit dem 2020 verstorbenen Rudi Bantel zusammen aufgewachsen. Schon die Väter der beiden spielten gemeinsam bei den Alten Herren der Köngener. Beim Kaffee schwelgen Aldinger und Richard Bantel in Erinnerungen und erzählen, was Vereinstreue für sie bedeutet.

Weil zumindest drei der Bantel-Brüder – Manfred sei etwas aus dem Raster gefallen – talentierte Fußballer waren, erarbeiteten sie sich einen Namen in der Fußballl-Szene im Kreis Esslingen. Besonders begabt seien Klaus und Rudi gewesen, sagt der Jüngste. Die beiden waren in der Lage, das Spiel zu lesen. „Die hätten zwei, drei Ligen höher spielen können“, sagt Richard Bantel. Trotzdem seien sie nicht auf die Idee gekommen, den Verein zu wechseln. Mittlerweile ist das in der Fußball-Szene anders. „Heute muss man nach jeder Saison therapeutische Gespräche mit den Spielern führen, ob sie noch bei Köngen weiterspielen oder nicht“, sagt Rolf Aldinger mit einem Lächeln.

1973/1974 im selben Team

In dem Sport hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel verändert – sowohl zum Guten, aber auch zum Schlechten. Die Vereinstreue spiele dabei eine wichtige Rolle. Wegen des teils großen Altersunterschiedes spielten die Bantels zum ersten Mal in der Saison 1973/1974 im selben Team. Die Spieler hatten einen anderen Bezug zu ihren Clubs, weil sie dort alle seit der Jugend spielten. Und das nicht nur beim TSV. „Früher hat man von Spielern aus dem Ort gelebt“, sagt Bantel.

Dass es in ihrer Kindheit und Jugend neben dem Fußball nur wenige Freizeitmöglichkeiten gab, führte dazu, dass der Teamgeist sehr stark war. „Du warst vereinsverbunden“, erinnert sich Bantel. Sonntags nach dem Spiel traf sich die ganze Mannschaft in der Kneipe „Ewiges Licht“, die neben dem Sportplatz lag, und feierte zusammen den Sieg oder verarbeitete die Niederlage. Da konnte es auch mal Mitternacht werden, „wenn es gut war“, blickt Bantel lachend zurück. Heute kommen die Spieler teils aus der ganzen Umgebung. Und wechselten ständig zu anderen Vereinen. Doch es gebe auch Vieles, was unverändert oder gar deutlich besser ist als früher. Vor allem die Möglichkeiten. Aldinger und die Bantel-Brüder spielten damals auf einem alten Acker. Heute gibt es mehrere Fußballplätze in Köngen. Auch die Ausstattung und Trainingstechniken hätten sich gewaltig verbessert. „Wenn ich heute dran denke, was wir früher für Übungen gemacht haben“, erklärt Aldinger, „dann tut mir gleich das Kreuz weh.“

Knapp 1600 Spiele für den TSV Köngen bestritten die drei Brüder Klaus, Rudi und Richard Bantel zusammengerechnet. Für sie gab es nie einen anderen Verein. Der Älteste, Manfred, starb bereits 1993 an einem Herzstillstand. Innerhalb eines Jahres, zuerst Rudi im Oktober 2020, dann Klaus im November 2021, verlor Richard Bantel dann auch seine beiden anderen Brüder. Zusammen mit Aldinger, der mit Rudi Bantel einen sehr geschätzten Freund und wichtigen Bezugspunkt zum TSV vermisst, erinnert sich Richard Bantel jedoch sehr gerne an die „schöne Zeit“.

Was Richard Bantel und Rolf Aldinger bleibt, ist die Verbundenheit zum Fußball – und zum Verein: „Wir haben eine tolle Gemeinschaft. Das war früher so. Und das ist auch heute noch so“, sagt Aldinger.