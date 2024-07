EZ-Fußballpokal: Der FCE und wer noch?

1 Geht voran – und mit Ambitionen in den EZ-Pokal sowie die Ligarunde: VfBO-Spielertrainer Patrik Leovac. Foto: /Robin Rudel

Die Favoritenrolle in der Gruppe E ist klar, dahinter wird es spannend.











Link kopiert

Für Patrik Leovac, den Trainer des VfB Oberesslingen/Zell, ist die Sache klar: „Der FC Esslingen wird den EZ-Pokal gewinnen, alles andere wäre ein Wunder.“ Damit ist der Neu-Verbandsligist natürlich auch haushoher Favorit in der Gruppe E. FCE-Coach Christian Ehrenberg nimmt die Rolle an – was die Gruppe und was das gesamte Turnier betrifft.

„Klar ist es unser Anspruch, die Gruppe zu gewinnen“, sagt Ehrenberg und freut sich auf die Spiele. Zum Duell mit dem VfBO, das es auch im vergangenen Jahr gab, sagt er: „Ein Stadtderby ist beim EZ-Pokal ja meistens dabei, das ist cool, weil wir das ja sonst nicht mehr haben.“ Zudem gebe es einige freundschaftliche Verbindungen zwischen den Spielern. Und: „Oberesslingen/Zell hat es uns im vergangenen Jahr schwer gemacht.“ Am Ende aber setzten sich die Esslinger mit 3:0 durch.

Unsere Empfehlung für Sie EZ-Fußballpokal Klare Ansagen FV Plochingen ist Favorit der Gruppe B, aber die Konkurrenz hat Ansprüche.

Der Modus führt dazu, dass es bereits im Viertelfinale zu einer Wiederholung des Vorjahresfinales zwischen dem FCE und dem FV Neuhausen kommen könnte. Dazu sagt der Coach des Titelverteidigers: „Es war ja auch im vergangenen Jahr zwei Mal knapp.“ Damals trafen die beiden Teams nämlich auch schon in der Gruppenphase aufeinander. 3:2 und 6:5 nach Elfmeterschießen endeten die Duelle zugunsten des FCE. „Bei der EM haben auch Deutschland und Spanien schon im Viertelfinale gegeneinander gespielt“, sagt Ehrenberg dazu, dass die mögliche Begegnung den Charakter eines vorgezogenen Endspiels haben könnte.

Unsere Empfehlung für Sie EZ Sport Alle Sporthighlights aus Esslingen und der Umgebung im Newsletter

So weit ist es aber noch lange nicht, erst einmal müssen die Mannschaften ihre drei Gruppenspiele absolvieren. Und da rechnet sich Leovac mit seinem VfBO viel aus. „Wir wollen mit sechs Punkten und einem möglichst guten Torverhältnis weiterkommen“, sagt er, im Wissen, dass nur die drei besten Gruppenzweiten die K.o-Spiele erreichen. Ansich ist der VfBO eine EZ-Pokal-Mannschaft und mit seinem Erfolg beim Heimturnier 2019 auch der letzte Sieger, der nicht FC Esslingen heißt. Im vergangenen Jahr aber hat die Mannschaft als Gruppenletzter – allerdings gegen sehr starke Gegner – mit 0 Punkten und 0:14 Toren „versagt“, wie es Leovac etwas hart ausdrückt. Diesmal soll es ganz anders laufen, der Coach will auch ein Ausrufezeichen in Richtung Kreisliga-A-Saison setzten. „Wir haben uns mit acht Spielern, alles potenzielle Stammspieler, verstärkt. Wir wollen angreifen“, erklärt Leovac.

Ambitionen beim EZ-Pokal hat aber auch Ausrichter TSV Baltmannsweiler. „Eine schöne Premiere für mich und die Mannschaft“, fasst der neue Trainer Mete Duman zusammen. Wobei, so ganz neu auf dem Schurwald ist Duman nicht. Bis vor gut einem Jahr trainierte er die Frauen des TSV, bevor er sich für eine Spielzeit nach Münchingen verabschiedete. Für die Gruppenphase hat er sich einen Fahrplan zurechtgelegt: „Wir spielen erst gegen unseren Ligakonkurrenten Oberesslingen/Zell und gegen Köngen II. Vielleicht können wir am Freitag das Spiel gegen Primus FCE genießen, weil wir dann schon weiter sind.“ Wobei er mutig hinzufügt: „Bei einem Turnier ist alles möglich, vielleicht gelingt uns gegen die Esslinger ja eine Überraschung.“

Unsere Empfehlung für Sie EZ-Fußballpokal Gutes Omen für Deizisau? In der Gruppe C zeichnet sich ein Dreikampf ums Weiterkommen ab.

Wiederaufbauarbeit nach dem Abstieg aus der Kreisliga A hat Trainer Francesco Muscianese beim TSV Köngen II zu leisten. Aber auch der neue Coach hat sich den Finalsamstag freigehalten, wie er betont. Zunächst geht es jedoch darum, dass sich das Team findet. „Wir sind eine junge Mannschaft, es sind einige Spieler aus der A-Jugend dazugekommen. Deshalb bezeichnen wir uns auch nicht als zweite, sondern als Perspektiv-Mannschaft“, erklärt er. Die Gruppe „mit dem Kracher gegen den FCE gleich zu Anfang“ bezeichnet er als „sehr spannend“.