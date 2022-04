1 Otto Ruppaner bewirbt sich für eine zweite Amtsperiode als Bürgermeister in Köngen. Foto: Ines Rudel

Amtsinhaber Otto Ruppaner ist bei der Wahl des Köngener Rathauschefs am 24. April der einzige Bewerber. Leserinnen und Leser können vorab Fragen schicken.















Drei Wochen noch, dann sind die Köngenerinnen und Köngener aufgerufen zur Bürgermeisterwahl. Im Gegensatz zu 2014, als es mit Otto Ruppaner, Simon Schmid und Heiko Gold drei Bewerber um das Amt der rund 9500 Einwohner zählenden Kommune gab, steht diesmal nur ein einziger Bewerber auf dem Stimmzettel, der des Amtsinhabers Otto Ruppaner.

Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am vergangenen Montag hatte nur der 39-jährige Diplom-Verwaltungswirt die erforderlichen Bewerbungsunterlagen eingereicht. Was keine große Überraschung ist, denn der zweifache Familienvater, der zuvor als Stadtkämmerer und Wirtschaftsförderer von Dornhan beschäftigt war, sitzt in Köngen fest im Sattel und hat sich über Parteigrenzen hinweg viel Anerkennung verschafft. In den vergangenen acht Jahren hat er viel auf den Weg gebracht, um die Gemeinde weiterzuentwickeln. Das wohl augenfälligste Projekt war Konzeption und Bau des Gemeinwesenhauses Burgforum. Um die Möglichkeit neuen Wohnraums zu eröffnen, brachte der 39-Jährige zusammen mit dem Gemeinderat die Baugebiete „Burgweg West III“ und „Östlich Blumenstraße“ auf den Weg. Außerdem gilt Ruppaner als Anpacker, und er hat einen guten Draht zu den Bürgerinnen und Bürger sowie zu den im Ort aktiven Institutionen und Vereinen.

Seit 2019 mischt Ruppaner auch in der Kreispolitik mit. Er gehört als Mitglied des Fraktionsvorstandes den Freien Wählern im Esslinger Kreistag an. Zuvor hatte Hans Weil 32 Jahre lang als Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde geleitet und sich bleibende Verdienste erworben. Zu seinem 70. Geburtstag wurde Weil 2019 die Ehrenbürgerwürde verliehen.

Gespräch wird als Video aufgezeichnet

Was hat sich Ruppaner für seine zweite Amtsperiode vorgenommen? Wo möchte er, auch finanziell, Schwerpunkte setzen? Und wie will er die Gemeinde weiter voranbringen? Das soll bei einem EZ-Forum zur Bürgermeisterwahl ergründet werden. Chefreporter Harald Flößer wird Ruppaner zu aktuellen und geplanten Projekten befragen und mit Wünschen und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern konfrontieren. Diese haben die Möglichkeit, vorab Fragen bei der Eßlinger Zeitung einzureichen. Ob zu konkreten kommunalen Vorhaben oder zu persönlichen Anliegen. Das Gespräch wird am Donnerstag, 7. April, aufgezeichnet und ist ab dem darauf folgenden Tag auf der Homepage der EZ unter www.esslinger-zeitung.de abrufbar. Auf diese Weise haben alle Stimmberechtigten vor der Wahl am 24. April die Möglichkeit, dem amtierenden und wohl auch neuen Bürgermeister auf den Zahn zu fühlen und zu erkunden, welche Ziele er in den kommenden Jahren für Köngen verfolgt.

Die finanziellen Voraussetzungen sind gut. Mit einer Liquidität von rund 18 Millionen Euro und einem nach wie vor schuldenfreien Haushalt verfüge man über die notwendige Finanzkraft, auch in zukünftige wichtige Projekte zu investieren, sagt Ruppaner.

Wer Fragen an den Bürgermeisterkandidaten Otto Ruppaner hat, kann diese bis spätestens Dienstag, 5. April, um 18 Uhr schicken an diese E-Mail-Adresse: kreis@ez-online.de