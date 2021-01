Die beiden Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Ostfildern, Christof Bolay und Robert Langer, sind im Kubino aufeinander getroffen. Das Podiumsgespräch gibt es nun als Video zu sehen.

Ostfildern - Was bewegt 40 000 Menschen in Ostfildern wirklich? Wer wird die kommenden acht Jahre die Geschicke in Ostfildern lenken? Christof Bolay, der seit 16 Jahren an der Spitze der Stadtverwaltung steht, oder Robert Langer, Trainer für Führungskräfte aus Nellingen? Beide stellten sich im Forum der Eßlinger Zeitung und der Stadt Ostfildern den Fragen von EZ-Chefreporter Harald Flößer und EZ-Redakteurin Greta Gramberg. „Nirgendwo, wo wir so eine Veranstaltung durchgeführt haben gab es so eine große Resonanz der Leserschaft“, sagte Flößer. So viele Fragen wie nie wurden der EZ geschickt, nicht alle konnten berücksichtigt werden. Ohne Corona wäre das Kubino in Ostfildern aus allen Nähten geplatzt, wegen der Corona-Beschränkungen durfte jedoch kein Publikum dabei sein. Die Diskussion wurde daher aufgezeichnet und ist unter www.esslinger-zeitung.de und unter www.ostfildern.de abrufbar. Gewählt wird am 7. Februar.

Vorstellung: Der Amtsinhaber Christof Bolay (SPD) bewirbt sich bei der Wahl am 7. Februar um eine dritte Amtsperiode als Oberbürgermeister der Stadt Ostfildern. Der 53-Jährige hat Literatur- und Politikwissenschaft studiert, ist verheiratet und hat drei Kinder. Bolay arbeitete im baden-württembergischen Wirtschaftsministerium als Büroleiter des Staatssekretärs und als Referent für berufliche Bildung und für Technologiepolitik. Seine Kandidatur stellt er unter das Motto „Gemeinsam. Gesellschaft. Gestalten“. Dabei stehen für ihn als Hauptaufgaben für die kommenden acht Jahre Bildung und Betreuung, der Klimaschutz sowie der gesellschaftliche Zusammenhalt oben auf der Agenda.

„Ostfildern ist ein bisschen dörflich, mit städtischen Anteilen“, sagt Robert Langer, der das Grün in der Stadt schätzt. Langer machte eine Ausbildung in einem Autohaus, arbeitete in Automobilbranche, bevor er sich für die Selbstständigkeit entschied. Nun coacht er Führungskräfte – und will selbst die oberste in Ostfildern werden. „Ich kandidiere, weil ich die Stadt wirklich liebe. Nicht, weil ich gegen den aktuellen Oberbürgermeister bin, sondern gegen den Fahrplan“, sagt der 49-jährige FDP-Politiker, der im Oktober vergangenen Jahres in den Gemeinderat nachrückte. Die Wohnungsnot ist eines seiner Hauptthemen: „Wieviele Häuser müssen wir noch bauen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Es ist Zeit, dass die Städte um uns herum anfangen zu bauen. Wir haben 10 000 Wohneinheiten geschaffen, jetzt ist genug. Wir müssen uns nun um unsere Infrastruktur kümmern.“

Kinderbetreuung: Hohe Kita-Gebühren, lange Wartelisten, fehlende Erzieher – von Versagen will Bolay nichts wissen: „Wenn das so wäre, hätten alle im Großraum Stuttgart versagt. Laut des Gemeindetags fehlen 40 0000 Erzieher im Land.“ Er verteidigt das Einkommensabhängige System, nachdem die, die mehr verdienen, auch einen höheren Beitrag zahlen. „Ich höre immer nur, dass alle einen Mangel an Erziehern haben. Ich schaue auf die Städte, die den Mangel nicht haben, was machen die richtig“, sagt Langer. „Wir müssen da fischen, wo die Fische sind, die Organisation in der Kita verändern. Das macht die aktuelle Verwaltung falsch. Ein Ausbildungszentrum für Erzieher wird langfristig die Lösung sein.“

Verkehr und Mobilität: Verkehrslärm und Staus, aber auch ein teilweise als unzureichend empfundener öffentlicher Nahverkehr bewegen einige Leser. Einige sehen auch das Radwegenetz als verbesserungswürdig an. Bolay setzt auf „vermeiden, verlagern, verbessern“ und betrachtet dabei eine digital unterstützte Verknüpfung der Komponenten Auto, Bus und Schiene sowie Rad- und Fußgängerverkehr als zukunftsweisend. Weitere Schutzstreifen für Radler und Radwege abseits der Hauptstraßen sollen den Autoverkehr vermindern. Besondere Beachtung soll der Ausbau der Schienenverbindung in das Neckartal erhalten. „Damit werden wir uns weiter beschäftigen. Allerdings ist es ein Langzeitprojekt, das nicht in zwei oder drei Jahren realisiert wird.“

Eine der Ursachen des zunehmenden Individualverkehrs liegt für Langer im starken Wachstum der Stadt begründet. „Wir bauen in der Parksiedlung 160 neue Wohnungen, Nellingen West soll entstehen, das bringt mehr Verkehr, der Stau wird größer.“ Einzelne Verkehrsprojekte anzugehen sei daher nicht sehr sinnvoll. „Wir müssen die ganze Stadt anschauen, wenn wir etwas verändern wollen.“ Eine Bahnverbindung ins Neckartal sei für ihn denkbar, sollte aber gemeinsam mit der Stadt Esslingen geplant werden. Mobilität in der Stadt müsse als Gesamtes betrachtet werden. „Wir können nicht Radwege bauen, weil es die Radler verlangen, und die Autos stehen weiter im Stau.“ Weiteren Radschutzstreifen erteilt er deshalb eine Absage. „Schutzstreifen bringen nicht mehr Sicherheit.“

Wohn- und Gewerbebau: „Ich möchte nicht weiterbauen, solange die Infrastruktur nicht stimmt“, sagt Langer. Die Bevölkerung solle nicht weiter wachsen. Dem stimmt Bolay zu: „Das Wachstum kommt zu Ende. Richtig große Neubauprojekte – wie beispielsweise den Scharnhauser Park – wird es nicht mehr geben.“ Gleich nach der Wahl will Bolay den 15 Jahre alten Flächennutzungsplan überarbeiten. Statt in die Breite, werde man eher in die Höhe wachsen. Bolay setzt weiter auf Mietwohnungen. „Wir haben bei Projektausschreibungen gute Erfahrungen gemacht, wenn wir eine bestimmte Quote vorgegeben haben. Mindestens 30 Prozent geförderter Wohnungsbau, das heißt günstige Mietwohnungen, ist gut erreichbar.“ Auch an Wohnungsbaugenossenschaften denkt der OB. Langer drückt auf die Bremse: „Es wird weiter Wohnungsbau entstehen, nur nicht in dem bisherigen Tempo. Man sieht es am Scharnhauser Park, der ist gut gefüllt, es würden noch mehr hinziehen. Der einzige Weg ist städtischer Wohnungsbau.“ Auch bei den Gewerbegebieten kritisiert Langer das zu schnelle Wachstum, beim Gewerbegebiet Scharnhausen seien „ein paar Millionen in den Sand gesetzt“ worden: „Es ist der falsche Weg, auf Startups und Wissenschaft zu setzen.“ Die Stadt lasse sich dadurch Gewerbesteuern entgehen. Stattdessen solle man auf gute, starke Unternehmen setzen. „Wir haben die Entwicklung des Gewerbegebiets Scharnhausen angestoßen, weil Unternehmen zu uns kamen und um den Platz gebeten haben. Wir wollen die örtlichen Unternehmen hier halten“, sagt Bolay. Es werde das letzte Gewerbegebiet sein, das die Stadt schaffe. „Es ist gut gelegen, zur Autobahn, zum Flughafen, zur künftigen ICE-Strecke, wir haben gut ausgebildete Fachkräfte hier, es wird ein großer Erfolg werden. Wir werden ein klimaneutrales Gewerbegebiet schaffen.“

Glasfaser und weiße Flecken: Während die Parksiedlung, Ruit und der Scharnhauser Park gut angebunden sind, hapert es in den anderen Stadtteilen mit dem schnellen Internet. Langer sieht „erstaunlich viele weiße Flecken, Punkte in der Stadt, die schlecht angebunden sind“, sieht aber keine schnellen Lösungen. „Wir werden nicht sofort ausbauen können, sondern müssen das Bestehende verbessern.“ Bolay ist da deutlich optimistischer. Die Verwaltung stehe in Gesprächen mit der Telekom, außerdem seien Förderanträge für den Breitbandausbau beim Land und beim Bund gestellt worden.

Einkaufen im Ortskern: Eine Leserin übt am Beispiel des Stadtteils Scharnhausen Kritik am Ladensterben in der Stadt und beklagt einen Verlust an Attraktivität und Aufenthaltsqualität in den Ortskernen. Für Bolay liegt der Kundenzuspruch einzelner Läden zunächst nicht in der Hand der Stadt. Supermarkt oder kleiner Laden: „Die Bürgerschaft entscheidet, wo sie einkauft.“ Allerdings könne die Stadt das Einkaufsumfeld beeinflussen und mittelbar für mehr Attraktivität sorgen. „Seitens der Stadt können wir die Infrastruktur verbessern und mehr Qualität schaffen, wie das Beispiel Nellingen zeigt. Und ich kann mir vorstellen, dass wir einen Ostfildern-Plan entwickeln, mit dem wir das örtliche Gewerbe und den Handel fördern können.“ Für Langer kommt dies reichlich spät. „Das hätte man schon viel früher machen können“, sagt er.

Klimaschutz: „Wir haben gute Ansätze, diese bauen wir weiter aus“, sagt Bolay. Die Stadtwerke werden einen „Ostfildern-Strom“ anbieten, als reiner Ökostrom. Sharing-Modelle müssten weiter vorangetrieben werden. Klimaschutz sei zwar durchaus ein Privileg für Leute, die besser verdienen, aber man müsse den sozialen Aspekt im Auge behalten: „Wir müssen Möglichkeiten behalten und anbieten, die regionales und saisonales Einkaufen erlauben.“ Langer denkt noch einen Schritt weiter: „Mit Umwelt- und Naturschutz kann man auch Geld verdienen.“ Er setzt auf Solartechnik auf Parkplätzen und Ladestationen für E-Bikes und Autos. „Wir können den Strom verkaufen, direkt an unserer Einwohner. Mehr Privathäusern müssen wir die Möglichkeiten geben,auferneuerbare Energien zu setzen.“ Bolay korrigierte: „Die angebliche Lücke, von der Sie sprechen, ist längst realisiert. Überall dort, wo wir Dächer sanieren, setzen wir auf Solarenergie.“

Qualifikation und Führungsstil: Eine Leserzuschrift verweist darauf, dass die Leitung einer Verwaltung mit mehr als 800 Beschäftigten sowie der Vorsitz im Gemeinderat einiges an Erfahrung und Kenntnissen verlangen. Für Langer, der ohne einschlägige Vorerfahrung kandidiert, ist dies kein entscheidendes Kriterium. „Ich sehe für die Stellung des Oberbürgermeisters nicht, dass er aus dem Fachgebiet kommen muss“, sagt er. Seine Tätigkeit in der Industrie habe ihn gelehrt, dass nicht zuletzt auf Selbstbewusstsein und die Fähigkeit ankomme, sich in Unbekanntes einzuarbeiten. „Man braucht nicht den Spezialisten, sondern die Führungspersönlichkeit.“