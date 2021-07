Wer erbt in Baden-Württemberg?

1 Foto: EZ Feierabend Podcast

Die Erbmasse im Südwesten hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Wie gerecht es dabei zugeht - und was es mit Menschen macht, wenn viel Geld in der Familie liegt.

So viel haben die Menschen in Baden-Württemberg noch nie geerbt. Von 2009 bis 2019 hat sich die Erbmasse im Land innerhalb von zehn Jahren verdoppelt: Von 3,5 Milliarden Euro auf 6,3 Milliarden. Die Zahl der Erbfälle sank indes von 31 000 auf etwa 25 000. Also haben weniger Menschen mehr vererbt. Welche Generationen vererben eigentlich die hohen Summen? Und warum fordern manche Menschen sogar Steuern auf ihr eigenes Erbe? Darüber spricht im heutigen Podcast unsere Autorin Lisa Welzhofer.

