Survival of the fittest: die Fitnessbranche muss sich in der Coronakrise neu aufstellen

Die Fitnessstudios dürfen wieder öffnen - Mit strengen Auflagen. Viele Betreiber stehen dennoch mit dem Rücken zur Wand.

Esslingen -

Stärke ist Trumpf – nicht nur beim Training. Denn obwohl die Fitnessstudios jetzt wieder öffnen dürfen, droht eine Bereinigung des Marktes. Viele Mitglieder sind während der Schließung in der Pandemie abgesprungen, ob sie zurückkommen weiß niemand. Denn noch immer gelten strenge Hygienevorschriften in den Studios die viele Kunden lästig erscheinen. Werden am Ende nur die großen Ketten der Branche überleben? Darüber spreche ich mit Matthias Schiermeyer.

Sprecherin: Martin Gerstner

Produktion: Marian Hepp

Redaktion: Miriam Hesse

