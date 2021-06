1 Foto: EZ Feierabend Podcast

Wegen ihrer Kessellage ist die Landeshauptstadt für Extremwetterlagen wie in dieser Woche besonders anfällig. Die Hintergründe erklärt Thea Bracht im heutigen Feierabend Podcast.

Esslingen -

In den vergangenen Tagen ist es an vielen Orten im Land zu schweren Gewittern gekommen. Im Kreis Freudenstadt hatten die Hagelkörner Golfball-Größe und in Stuttgart wurden am Montag durch einen Sturm Teile des Dachs vom Opernhaus abgerissen. Zu Rund 400 Einsätzen wurde die Feuerwehr an diesem in der Landeshauptstadt gerufen. Warum Stuttgart so anfällig für Extremwetterlagen ist und was das mit dem Klimawandel zu tun hat, erklärt unsere Autorin Thea Bracht im heutigen Feierabend Podcast.

