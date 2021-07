Heute sind die Olympischen Spiele offiziell eröffnet worden. Was dieses Jahr anders ist und welche Sportler aus Deutschland zu den Favoriten auf Medaillen zählen, erzählt Sportreporter Jochen Klingovsky, der direkt aus Tokio zugeschaltet ist.

Esslingen. Nach der Absage im vergangenen Jahr jetzt also im zweiten Anlauf: Die Olympischen Spiele in Tokio. Doch das größte Sportereignis der Welt ist in Japan höchst umstritten. Im Feierabend Podcast soll heute dennoch ein bisschen Vorfreude auf das Ereignis entfacht werden: Welche Sportarten sind neu dabei? Auf welchen Sportlern aus Baden-Württemberg und Deutschland ruhen die Medaillenhoffnungen? Wie und wann kann man die Sommerspiele in Deutschland verfolgen – trotz sieben Stunden Zeitverschiebung? Darüber spricht im heutigen Podcast unser Sportredakteur Jochen Klingovsky.

