1 Foto: EZ Feierabend Podcast

Gerade im Zusammenhang mit der Coronapandemie geistern zahlreiche Falschmeldungen durchs Internet. Doch viele Deutsche erkennen diese nicht als solche. Und rechtliche Einschränkungen gibt es hierzulande bisher kaum.

Da sind Meldungen über Annalena Baerbocks vermeintlich fehlenden Uni-Abschluss. Oder die Verschwörungstheorie von Bill Gates, der durch die Corona-Impfungen die Menschheit dezimieren will. Im Netz kursieren zahlreiche solcher Falschmeldungen. Doch wie gut sind die Menschen in Deutschland eigentlich darin, solche Fake News von seriösen Meldungen zu unterscheiden? Und was wird getan, um die Verbreitung von Hass, Hetze und falschen Informationen besonders in den sozialen Medien zu stoppen? Das erklärt in dieser Folge des Podcasts Erik Raidt, stellvertretender Ressortleiter Leben.

Was beschäftigt die Menschen in Baden-Württemberg? Welche Themen stehen auf der landespolitischen Agenda? Und welche Rolle spielen Entwicklungen woanders in der Welt für den Südwesten? Der Feierabend Podcast fasst für Sie das wichtigste Thema des Tages zusammen – für die Region Stuttgart, für Baden-Württemberg und die Welt.

