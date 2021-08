1 Schützen Corona-Impfungen vor Long-Covid – und Lambda? Antworten darauf gibt es im heutigen Feierabend Podcast. Foto: EZ

Tausende Menschen in Afghanistan wollen aus dem Land – und haben kaum Chancen auf eine Evakuierung. Wie sie die Situation in Kabul erleben – und was sie für eine Zukunft unter den Taliban befürchten: Das Thema des heutigen Podcasts.

Die deutsche Bundesregierung hat eine Evakuierungsmission gestartet, um Menschen mit deutschem Pass sowie Ortskräfte der Bundeswehr auszufliegen. Doch bislang gestaltet sich das schwierig, die Taliban haben rund um den Flughafen in Kabul Checkpoints aufgebaut. Wer keinen ausländischen Pass besitzt, kann kaum fliehen. Viele Menschen sitzen nun in dem Land fest – und haben Angst davor, wie es unter der Herrschaft der Taliban für sie weitergeht.

Politik-Reporterin Christine Keck hat mit einem Mitarbeiter der vorherigen afghanischen Regierung gesprochen und mit einer Frauenrechtlerin. In dieser Podcast-Folge berichtet sie, welche Ängste und Hoffnungen die beiden haben – und wie sie die Lage vor Ort erleben.

