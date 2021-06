Sie verbreitet sich auch schon in Baden-Württemberg: die neue Virusvariante Delta, die erstmals in Indien entdeckt wurde. Datenwissenschaftler warnen vor einer vierten Welle.

Esslingen - Sie wurde erstmals in Indien entdeckt und ist jetzt weltweit auf dem Vormarsch: die sogenannte Delta Variante des Coronavirus. Auch in Baden-Württemberg gibt es mittlerweile etliche Fälle und in einigen Landkreisen steigen die Inzidenzen wieder. Was bedeutet das für die Öffnungen im Sommer? Und wie gefährlich ist die neue Mutante?

