1 Foto: EZ Feierabend Podcast

Oberbürgermeisterinnen sind in Baden-Württemberg eine absolute Rarität. Nur sieben Frauen gibt es in dieser Position. Warum ist das Amt für Frauen so unattraktiv?

Carmen Haberstroh wird von Juli an die Geschicke der Stadt Metzingen bestimmen. Sie hat mit deutlicher Mehrheit das Rathaus erobert – und gehört denn zu einer erstaunlichen Minderheit im Land. Von den 102 Oberbürgermeistern in Baden-Württemberg sind gerade mal sieben Frauen, die neue schon miteingerechnet. Woran liegt es, dass insbesondere die Kommunalpolitik so stark männerdominiert ist? Wie könnte das OB-Amt für Frauen interessanter werden? Und warum hat Carmen Haberstroh selbst so lange gezögert? Die Baden-Württemberg-Reporterin Christine Keck erzählt im aktuellen Feierabend Podcast die Geschichte einer ungewöhnlichen Karriere.