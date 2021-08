100 Tage Grün-Schwarz im Land – hält die Koalition, was sie verspricht?

Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben große Ziele. 100 Tage ist die Regierung jetzt im Amt. Renate Allgöwer erklärt im Podcast, was Grün-Schwarz schon erreicht hat.

Esslingen - Grüne und CDU im Land wollen in ihrer neuen Legislaturperiode fast alles anders machen als in der vergangenen. Von Klimaschutz über Landtagswahlrecht bis hin zu den Aufgaben eines ganz neuen Ministeriums – die Koalition hat sich große Ziele gesetzt. Jetzt ist die Regierung bald 100 Tage im Amt, und im Podcast fragen wir heute unsere landespolitische Korrespondentin Renate Allgöwer: wie fällt die erste Bilanz aus?

Was beschäftigt die Menschen in Baden-Württemberg? Welche Themen stehen auf der landespolitischen Agenda? Und welche Rolle spielen Entwicklungen woanders in der Welt für den Südwesten? Der Feierabend Podcast fasst für Sie das wichtigste Thema des Tages zusammen – für die Region Stuttgart, für Baden-Württemberg und die Welt.

Egal ob im Auto, in der Stadtbahn oder zuhause auf dem Sofa: Ab 17 Uhr steht der Podcast für Sie zum Abrufen bereit – und begleitet Sie in den Feierabend.

Hier geht es zu allen Podcast-Folgen.