Erst die Debatte über ihren Lebenslauf, nun die um Plagiate in ihrem Buch: Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gerät im Wahlkampf in die Defensive. Was ist anders als bei den anderen Kanzlerkandidaten?

Esslingen/Berlin - Vor gut zwei Monaten noch waren die Grünen mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin im Höhenflug. Dann reihte sich ein Vorwurf an den nächsten – und die Partei und ihre Kanzlerkandidaten gerieten in die Defensive. Doch taugen die vermeintlich abgeschriebenen Passagen in Baerbocks Buch tatsächlich zum politischen Skandal? Und warum steht Baerbock deutlich stärker unter Beschuss als die beiden anderen Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD)? Das erklärt der Jurist und Politik-Redakteur Christian Gottschalk in dieser Podcast-Folge.

