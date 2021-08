Nützt die Solarpflicht am Ende nur China?

Die Solardachpflicht in Baden-Württemberg kommt 2022. Doch profitiert davon auch die heimische Industrie? Unsere Wirtschaftsredakteurin Inge Nowak hat recherchiert.

Esslingen - Das Geschäft mit Solaranlagen boomt. Profit schlägt daraus vor allem eine Nation: China. Ein Großteil der Solaranlagen weltweit stammt aus dem Land. Doch auch in der Bundesrepublik wollen sich wieder mehr Unternehmen in der Solarindustrie engagieren – unter anderem, weil die Europäische Union Initiativen in dem Bereich ankündigt.

In Baden-Württemberg kommt ab 2022 sogar die Solardachpflicht. Doch wer profitiert am Ende von den voller werdenden Auftragsbüchern? Darum geht’s im heutigen Feierabend Podcast mit Wirtschaftsredakteurin Inge Nowak.

