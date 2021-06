1 Foto: EZ Feierabend Podcast

Sie umgibt uns täglich: Beim Surfen im Netz, beim Einkaufen und beim Chatten – künstliche Intelligenz. Was KI heute schon kann – und welche Gefahren sie mit sich bringt.

Künstliche Intelligenz, kurz KI, entscheidet bei der Kreditvergabe oder bei Versicherungstarifen zunehmend mit. Sie prägt unseren Alltag schon heute. Es ist also höchste Zeit, mehr darüber zu erfahren. Wo kommt Künstliche Intelligenz in unserem Alltag überall zum Einsatz? Welche Chancen und Risiken gibt es? Die Antworten auf diese Fragen im heutigen Podcast von Wirtschaftsredakteur Daniel Gräfe.

Was beschäftigt die Menschen in Baden-Württemberg? Welche Themen stehen auf der landespolitischen Agenda? Und welche Rolle spielen Entwicklungen woanders in der Welt für den Südwesten? Der Feierabend Podcast fasst für Sie das wichtigste Thema des Tages zusammen – für die Region Stuttgart, für Baden-Württemberg und die Welt.

Egal ob im Auto, in der Stadtbahn oder zuhause auf dem Sofa: Ab 17 Uhr steht der Podcast für Sie zum Abrufen bereit – und begleitet Sie in den Feierabend.