Die zweite Folge des Feierabend Spezials „Geheime Spenden an die Politik“ befasst sich mit aktuellen Großspenden: Wer spendet – und warum?

Esslingen - Warum bekommen die Parteien dieses Jahr viel mehr Geld als sonst? Wer profitiert davon am meisten, welchen Vorteil erlangen die Parteien durch die Großspenden – und warum bekommt die SPD keine Zuwendungen?

In einem großen Projekt mit dem Recherchenetzwerk Correctiv.Lokal beschäftigen Katrin Maier-Sohn und Leonie Rothacker sich seit Monaten mit dem Thema „Geheime Spenden an die Politik“. Beim Feierabend Spezial sprechen sie in vier Folgen über ihre spannendsten Erkenntnisse.

In der zweiten Folge geht es darum, wer aus Baden-Württemberg Geld an Parteien gibt und wen man sonst noch so kennt von der Liste der Großspender. Was eine Großspende eigentlich ist und wie diese Art von Spenden sich auf den Wahlkampf auswirkt, erklären Katrin Maier-Sohn und Leonie Rothacker auch.

