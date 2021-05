1 Foto: EZ Feierabend Podcast

Für Geimpfte soll es bald wieder mehr Freiheiten geben. Doch ab wann wirken die Impfungen genau? Und sind Ansteckungen mit dem Coronavirus trotz einer Impfung noch möglich? Der heutige Podcast liefert Antworten.

Fast ein Drittel der Menschen in Deutschland ist inzwischen zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft. Etwa acht Prozent der Menschen haben laut dem Robert-Koch-Institut bereits den vollen Impfschutz. In Baden-Württemberg sind die Anteile ähnlich wie auf Bundesebene, aktuell werden im Südwesten schon Teile der Prioritätengruppe 3 geimpft. Für vollständig Geimpfte sollen bald schon Einschränkungen etwa beim Reisen wegfallen.

Doch ab wann genau greift eigentlich der Impfschutz? Und wie hoch ist noch das Risiko, das von bereits geimpften Personen ausgeht? Antworten auf solche Fragen gibt Wissenschaftsredakteur Werner Ludwig in dieser Folge des Feierabend-Podcasts.

