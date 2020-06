1 Kinder aus armen Familien haben es oft schwer, Foto: dpa

Kinder aus armen Familien haben es oft schwer, in der Schule mitzuhalten, weil sie zuhause nicht die nötigen Voraussetzungen zum Lernen vorfinden. In Zeiten von Corona, in denen die Schulen verstärkt auf digitale Angebote setzen müssen, wird alles noch schwieriger. Die EZ-Spendenaktion „Gemeinsam helfen in Zeiten von Corona“ will für etwas mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen.

Kreis Esslingen - Mehr als vier Jahrzehnte lang war Klaus Hummel Lehrer, und wie es sich für einen passionierten Pädagogen gehört, liegen dem einstigen Rektor der Esslinger Katharinenschule auch im Ruhestand Kinder und Jugendliche am Herzen. Besonders denkt er an diejenigen, die nicht das Glück haben, wohl behütet in einer gut situierten Familie aufzuwachsen. Selbst in einem so reichen Land wie unserem lebt Kinderarmut unter uns, auch wenn man sie oft gar nicht erkennt. Corona hat für Schülerinnen und Schüler vieles schwieriger gemacht – vor allem für diejenigen, die sich zuhause nicht ins eigene Kinderzimmer zurückziehen und in aller Ruhe am Laptop lernen können. „Gerade diese Kinder und Jugendlichen dürfen wir nicht vergessen“, sagt Hummel. Weil viele Schulen in Corona-Zeiten stark auf digitale Unterrichtsformen setzen, kämpft der langjährige Stadtrat dafür, dass möglichst alle diese Möglichkeit nutzen können. Er engagiert sich als Botschafter der Caritas-Kinderstiftung, die mit ihrem Chancenschenker-Projekt die Digitalisierung auch in Familien tragen möchte, die sich die nötige technische Ausrüstung nicht leisten können. Und er begrüßt Initiativen wie das „Schu(h)l-Projekt“ des Kreisdiakonieverbands, das arme Familien und deren Kinder bei der Anschaffung von Schuhen und Bekleidung, Lebensmitteln und anderem Lebensnotwendigem unterstützt. Beide Projekte werden von der EZ-Spendenaktion „Gemeinsam helfen in Zeiten von Corona“ unterstützt.