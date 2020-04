Das Corona-Projekt in Haus und Garten

1 Endlich Zeit, um einen Hühnerstall zu bauen. Foto: oh

Welche Projekte haben die EZ-Leser und -Leserinnen sich in der Corona-Zwangspause vorgenommen? Wohnung tapezieren oder Garten umgestalten oder Hühnerstall bauen? Die EZ will darüber berichten.

Kreis Esslingen - So viel Zeit zuhause verbringen, weil die Firma die Produktion eingestellt hat oder der Laden nicht aufgemacht werden darf – das hat es noch nie gegeben. Viele Menschen haben die Gelegenheit genutzt, um Projekte zu beginnen, die sie schon lange im Kopf hatten und für die sie nie die Zeit gefunden haben. Die Eßlinger Zeitung möchte gerne erfahren, was ihre Leser und Leserinnen in der Corona-Zwangspause alles angepackt haben.