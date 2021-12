Hinter dem dritten Türchen des Adventskalenders der Eßlinger Zeitung liegt ebenfalls der Bahnhof. Wo heute Busse halten, stand früher ein Gebäude mit einer Wirtschaft und Toiletten.















Esslingen - Gleich neben dem Bahnhofsgebäude liegt heute der Zentrale Omnibusbahnhof. Eine Stahlkonstruktion mit dreieckigen Glasscheiben spannt sich darüber, schützt fünf der insgesamt neun Bussteige vor Wind und Wetter. Einst, als noch Straßenbahnen und Karren in Esslingen umher fuhren, stand an der gleichen Stelle ein flaches Gebäude. Wie auf der alten Postkarte aus dem Stadtarchiv zu sehen ist, stand das Haus direkt neben dem Bahnhofsgebäude. Heute ist dort neben Bussteigen unter anderem auch die Unterführung zu den Bahnsteigen angesiedelt. In dem Gebäude befanden sich Toiletten und eine Wirtschaft, wie der ehemalige Lokalchef der Eßlinger Zeitung, Werner Mey, in seinem Buch „Esslingen: Einst und heute“ schreibt.