1 Waisenkinder waren im früheren Dominikanerkloster die ersten Schüler. In der heutigen Zeit ist das damalige Waisenhaus eine Grundschule. Foto: Stadtarchiv/Roberto Bulgrin

Das heutige Türchen zeigt, wie wenig sich die Waisenhofschule in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Vom Waisenhaus zu einer Grundschule.















Link kopiert

Esslingen - Als eine von 15 Grundschulen ist die Waisenhofschule am Marktplatz heute ein fester Bestandteil der Bildungseinrichtungen in Esslingen. Aus dem Merian-Sonderheft Esslingen von 1976 steht der Satz geschrieben: „Die Stadt Esslingen gilt als eine Schulstadt mit einer unvergleichlichen Tradition.“ So hatte auch die Waisenhofschule ihren eigenen Weg bis hin zur heutigen Grundschule zu gehen.