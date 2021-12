1 In den 1930er-Jahren steht in der Mülbergerstraße noch das „Bügeleisen“. Foto: Bulgrin/Stadtarchiv

Kurz hinter der Kreuzung am Neckarforum stand bis vor dem Ausbau der Ringstraße das sogenannte „Bügeleisen“.















Esslingen - Wie sehr sich die Straßenzüge einer Stadt im Laufe der Zeit verändert haben, ist an jenem Ort in Esslingen zu sehen, an dem die Grabbrunnenstraße auf die Ebershaldenstraße trifft, die wiederum in die Mülbergerstraße übergeht. Kurzum: An der großen Kreuzung am Neckar Forum. Die heutige Mülbergerstraße schlängelte sich freilich auch schon in den 1930-Jahren hinauf nach Hohenkreuz. Bloß war sie damals halb so breit und hieß anders: Panoramastraße. Der Vergleich von damals zu heute zeigt deutlich: Im Zuge des Ringstraßenausbaus in den 1960er- und 1970er-Jahren hat sich die Kreuzung mitsamt den einmündenden Straßen stark verändert.