Esslingen - Ziemlich genau hundert Jahre stand das steinerne Gebäude des alten Postamts gegenüber vom Bahnhof am Bahnhofsvorplatz. 1901 wurde das sogenannte repräsentative Post- und Telegrafenamt der königlich-württembergischen Post in Esslingen errichtet. Damals war das Gebäude sogar noch imposanter, als auf dieser Aufnahme gegen Ende des 20. Jahrhunderts: Zahlreiche Zierbauten schmückten das Amt, auch der Turm war noch ein gutes Stück höher.

Der damalige Präsident der Oberpostdirektion Eberhard von Böltz begründet den damals umstrittenen Bau in seiner von der Eßlinger Zeitung aufgezeichneten Rede zur Eröffnung des Baus. Die Zahl der zu bewältigenden Sendungen sei demnach innerhalb von 20 Jahren von 681 000 auf mehr als 2,7 Millionen im Jahr 1901 gestiegen. Zudem sei durch die anstehende „Herübernahme des Telegraphen- und Telephondienstes“ auch eine Aufstockung des Personals um 50 Prozent auf 66 Köpfe geplant.

Heute steht an der gleichen Stelle das Einkaufszentrum Das ES. Dort gibt es nun eine Apotheke und eine Parfümerie, dazu mehrere Telefon- und Bekleidungsgeschäfte – aber auch eine Filiale der Deutschen Post.

Der bekannteste ehemalige Mitarbeiter der Post in Esslingen ist aber mit Sicherheit nicht Eberhard von Böltz. Sondern der Protagonist des Postmichel-Märchens.

In dieser Geschichte wird ein vermögender Esslinger Bürger umgebracht, Der Täter ist nicht zu ermitteln. Ein Postbotenreiter Namens Michel findet dessen Ring und wird daraufhin unschuldig zum Mörder erklärt und geköpft. Daraufhin sucht er als kopfloser Reiter jährlich in der Nacht seiner Hinrichtung Esslingen heim. Erst kurz vor dessen Tod beichtet der Neffe des Opfers den Mord und beweist so Michels Unschuld.

Der Postmichelbrunnen in der Fischbrunnenstraße bildet diese Erzählung ab.

Esslingen lag früher an der niederländischen Postlinie Antwerpen – Venedig. In der Gegend um Esslingen lagen an dieser Strecke entlang die Poststationen in Deizisau und Ebersbach. Die Postroute diente jahrhundertelang der Beförderung von Sendungen, insbesondere durch berittene Boten.

