12 Sein erster Schnee – und es wird mit Sicherheit nicht der letzte sein, den Jonas Deichmann auf seiner Weltumrundung zu Gesicht bekommen wird. Foto: Markus Weinberg

Am vergangenen Samstag ist der Extremsportler Jonas Deichmann, 33, von München aus zu seinem Triathlon um die Welt aufgebrochen. Wir haben die ersten Bilder.

München/Stuttgart - Nach den Maßstäben des in Stuttgart geborenen Extremsportlers Jonas Deichmann schaut die Sache vermutlich so aus: Die Warmfahrphase über die österreichischen Alpen und durch Slowenien ist beendet. Weder Dauerregen noch Schnee konnte den 33-jährigen Berufsabenteurer auf seinem Titanrad dabei stoppen. Jetzt hat er die richtige Betriebstemperatur erreicht, um an der kroatischen Küste entlang 456 Kilometer Richtung Montenegro kraulen zu können.

Härtetest in der Kältekammer

Dabei ist es noch nicht mal eine Woche her, dass Jonas Deichmann zu seiner Mammuttour in München aufgebrochen war, auf der er einen 120-fachen Ironman bewältigen will. Zur Vorbereitung auf den Trip der Extreme, in dem Deichmann im Winter den Himalaya, Sibirien und der Wüste Gobi bezwingen will, hat der Halter etlicher Langstreckenrekorde auf dem Rad zuletzt eine Trainingseinheit in der Kältekammer der Deutschen Bahn in Minden absolviert.