Extremsportler aus Reichenbach: Der lange Lebenslauf: In 16 Tagen bis nach Kroatien

1 Der Extremsportler Karlheinz Dravec plant einen 763 Kilometer langen Lauf nach Kroatien Foto: Peter Stotz

Der Reichenbacher Sportler Karlheinz Dravec plant einen Lauf nach Cakovec in Kroatien, zum Heimatort seiner Eltern. Die 763 Kilometer sollen in 16 Tagen bewältigt werden.











Karlheinz Dravec nennt sich selbst einen Extremsportler, der an sich nichts anders macht, als alle anderen Läuferinnen und Läufer auch, nur dass er irgendwann in seinem Sportlerleben auf die große Runde eingebogen ist. Seit Jahren tummelt er sich bei Marathon- und Ultra-Läufen, und nun will er am ganz großen Rad drehen: in 16 Tagesetappen von Reichenbach nach Cakovec in Kroatien, 763 Kilometer mit insgesamt mehr als 12 500 Höhenmetern.