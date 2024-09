Extremsportler aus Neckartenzlingen: Paddel-Marathon bei Regen und Sturm

12 Die Schönwettertage waren bei Harald Kümmels SUP-Tour rund um die Baleareninsel Mallorca gezählt. Foto:

300 Kilometer der Insel Mallorca hat Harald Kümmel auf dem Stand-up-Paddle umrundet. Mit dem Abenteuer sammelt der Neckartenzlinger für den guten Zweck.











Nachts schlief der Stand-up-Paddler Harald Kümmel in den Höhlen auf der Baleareninsel Mallorca. Da spürte der Neckartenzlinger die Naturgewalten. Denn wenn die unruhige See an die Felsen klatschte, wusste er, dass die nächste Etappe schwer werden würde. 300 Kilometer der Insel hat der Extremsportler umrundet. Wegen der schweren Unwetter schaffte er den nordwestlichen Teil der Ferieninsel nicht. „Das war heftig“, sagt der 68-Jährige über seine Mallorca-Umrundung für den guten Zweck. Mit der Tour sammelte er Geld für den Förderkreis für krebskranke Kinder im Stuttgarter „Olgäle“.