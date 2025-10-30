Extremsportler aus Hochdorf: Axel Müller läuft, bis die Sonne wieder aufgeht

Axel Müller läuft, bis die Sonne wieder aufgeht

1 Den Eiger Ultra-Trail rund um Grindelwald in der Schweiz läuft der Extremsportler Axel Müller mit einem Lächeln. Foto: oh

Der Extremsportler Axel Müller aus Hochdorf liebt Abwechslung und Herausforderungen. Unter anderem meistert er den Ultra Trail du Mont Blanc in 42 Stunden.











Egal ob zu Fuß, auf Skiern oder mit dem Schläger – der Extremsportler Axel Müller aus Hochdorf hat einige Herausforderungen gemeistert und ist sportlich vielseitig unterwegs. „Diese Abwechslung ist mir wichtig, auch um spezifische Verletzungen zu vermeiden“, sagt Müller. Auf seinen schönsten Sportmoment angesprochen, braucht Müller aber nicht lange, um zu antworten: „Die große Strecke des Ultra-Trails du Mont Blanc, bei dem ich 10 000 Höhenmeter in 42 Stunden zurücklegte, war ein Traum von mir. Es ist nachts einfach magisch und eine Ausnahmesituation, wenn man den Sternenhimmel erblickt und bis zum Morgengrauen weiterläuft.“