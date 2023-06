1 Der Rohrauer Robin Wagner (rotes T-Shirt) beim Marathonlauf – eine der Disziplinen bei der XtraMile 2023. Foto: XtraMile

Für die „XtraMile“ 2023 müssen Robin Wagner und Micha Schmid aus Rohrau 555 Kilometer in 55 Stunden zurücklegen – schwimmend, radelnd und laufend. Warum tun die Männer sich die Strapazen des Extremsports an?















Es könnte so leicht sein: Bei strahlendem Sonnenschein aufs Rad schwingen und entspannt einige Kilometer radeln. Danach vielleicht noch ein paar Höhenmeter zu Fuß am Feldberg, dem höchsten Berg des Schwarzwalds. Etwas sportlich betätigen, aber auch durchatmen und die Natur genießen, in einer Gaststätte einkehren und dort den Feierabend einläuten.